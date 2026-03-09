Сын Али Хаменеи избран новым лидером Ирана. Что о нём известно?

Моджтаба Хаменеи

CentralAsia (CA) - Сын убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтаба избран новым верховным лидером Ирана. Такое решение принял совет из 88 представителей высшего шиитского духовенства.

Как сообщила газета New York Times, 56-летний Моджтаба Хаменеи является вторым сыном аятоллы Али Хаменеи. Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в Мешхеде, важном религиозном центре Ирана, примерно за десять лет до образования Исламской Республики в 1979 году.

Известный своими тесными связями с Корпусом стражей исламской революции, Хаменеи впервые вступил в ряды исламских вооруженных сил примерно в 1987 году после окончания средней школы. Он служил в заключительный период длительной войны Ирана с Ираком с 1980 по 1988 год.

В следующем году его отец был назначен верховным лидером, сменив на этом посту покойного аятоллу Рухоллу Хомейни.

Моджтаба Хаменеи продолжил обучение у самых уважаемых священнослужителей страны в Куме, а также преподавал в религиозной семинарии, налаживая связи с религиозным руководством и завоевывая их уважение, отчасти благодаря положению своего отца. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса (парламента) Ирана Голям-Али Аделя.

Однако он не был широко известной фигурой и действовал в основном в тени, управляя канцелярией верховного лидера, лишь изредка попадая в заголовки газет в последние десятилетия.

В 2005 году, после избрания консервативного кандидата Махмуда Ахмадинежада президентом, реформаторы обвинили Моджтабу Хаменеи в сотрудничестве с религиозными лидерами и Корпусом стражей исламской революции с целью обеспечения победы относительно неизвестного кандидата, которому они отдавали предпочтение.

Мехди Карруби, реформатор и один из конкурентов Ахмадинеджада, критиковал Моджтабу Хаменеи, обвиняя его во вмешательстве в выборы в качестве «сына господина». Тогдашний верховный лидер защитил своего сына , заявив, что тот «сам господин, а не сын господина».

В 2024 году иранская Ассамблея экспертов собралась для планирования преемственности верховного лидера. Аятолла Хаменеи тогда заявил, что его сын должен быть исключен из числа кандидатов.

Как пишет агентство Reuters, Моджтаба считается сторонником жесткого консервативного лагеря Ирана, как и его отец, и публично поддерживал жесткую политику в отношении противников режима и внешних врагов. Моджтаба никогда не занимал официальных должностей в правительстве Исламской Республики, оказывая влияние за кулисами в качестве приближенного к своему отцу, как утверждают иранские эксперты.

Его роль долгое время была предметом споров в Иране, поскольку критики отвергали любые намеки на династическую политику в стране. Моджтаба очень похож на своего отца и носит черный тюрбан сайида, что указывает на то, что его семья ведет свою родословную от пророка Мухаммеда.

В 2019 году США ввели против него санкции.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что Моджтаба Хаменеи управляет инвестиционной империей и имеет доступ к швейцарским банковским счетам и британской элитной недвижимости стоимостью более 100 миллионов долларов, несмотря на санкции США.

По данным Hindusian Times, у него трое детей от его жены Захры Хаддад-Адель. Как сообщило иранское правительство, в субботу в результате авиаударов погибли жена, его мать, Мансуре Ходжасте Багерзаде, и сын, а также его отец.