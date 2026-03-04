экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп пообещал, что военный флот США «при необходимости» будет сопровождать танкеры через Ормузский пролив
Предыстория: Иран пригрозил сжигать все суда за пересечение Ормузского пролива

CentralAsia (CA) -  Военно-морские силы США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп распорядился, чтобы Корпорация финансирования развития США начала «по очень разумной цене» страховать политические риски и предоставлять гарантии финансовой безопасности всей морской торговле, которая проходит через Персидский залив.

«Эта услуга будет доступна всем судоходным компаниям. При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив», — добавил президент.

Ормузский пролив — важный отрезок маршрута для поставок сырья с Ближнего Востока. Через него перевозят 20% мирового объема сырой нефти.

Корпус стражей исламской революции — главное иранское силовое ведомство — грозило атакой любому судну, которое попытается пересечь пролив, после того как Израиль и США начали наносить удары по Ирану. На этом фоне цены на нефть и газ стремительно взлетели. Сообщалось, что несколько танкеров попали под удары.

