Гросси: МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

CentralAsia (CA) - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в соцсети Х.

«В своих докладах о ядерной программе Ирана я всегда предельно ясно и последовательно заявлял: хотя нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, его большие запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезную озабоченность», – написал он.

Гросси подчеркнул, что до тех пор пока Тегеран не окажет содействие МАГАТЭ и не предоставит полный доступ инспекторам, агентство не сможет подтвердить, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер.

28 февраля эскалация на Ближнем Востоке началась после военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские базы.

Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион. По данным СМИ, 26 февраля Иран предложил США временную приостановку процесса обогащения урана.