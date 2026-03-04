В Иране назвали место похорон аятоллы Хаменеи

Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате ударов сил США и Израиля, пройдут в его родном городе Мешхеде, сообщает агентство Fars.

Прощальную церемонию организаторы планируют провести в Тегеране. Даты траурных мероприятий объявят после их утверждения.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе операции США и Израиля. Как уточнил Fars, в момент гибели он находился на рабочем месте — в своем кабинете. В ходе операции также погибли дочь, зять, внучка и одна из невесток Хаменеи. Спустя несколько дней от ранений скончалась также его супруга. По израильским данным, на резиденцию Али Хаменеи было сброшено около 30 бомб. Согласно спутниковым снимкам, здание было разрушено полностью.

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после смерти верховного лидера.

Израильские и американские войска утром 28 февраля начали военную операцию против Ирана. На следующий день пресс-служба ЦАХАЛ заявила об убийстве 40 иранских командиров. В один день с Хаменеи погибли главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.

В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля.