Казахстан вернул почти тысячу граждан из стран Ближнего Востока

CentralAsia (KZ) - В ночь на 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами республики, которых эвакуируют из стран Ближнего Востока, сообщает Комитет гражданской авиации РК.

Самолёт Air Astana из Медины приземлился в Актау в 21.28. На борту находились 142 пассажира. Ещё три рейса прибыли в Атырау из Медины и Джидды. На бортах находились 145, 174 и 179 пассажиров.

Кроме того, авиакомпания Scat выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на самолёте Boeing 767 вместимостью около 290 пассажиров.

На сегодня в Казахстан уже вернули 946 человек.

28 февраля Израиль и США атаковали территорию Ирана, который ответил ракетными ударами по шести государствам, в том числе ОАЭ и Катару. Под обстрел попали аэропорт Дубая и местный пятизвёздочный отель.

Авиационная администрация Казахстана установила полный запрет на выполнение полётов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. 3 марта в Астану и Алматы прибыли первые после приостановки полётов воздушные суда из Дубая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения