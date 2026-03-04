13 граждан Узбекистана вернулись домой из Ирана через Туркменистан

- Азия и мир, общество
- 11:57, 04 марта 2026
- Просмотров: 467
CentralAsia (CA) - Посольство Узбекистана в Ашхабаде совместно с властями Туркменистана безопасно проводило 13 сограждан в Узбекистан с туркмено-иранского пограничного поста «Серахс», сообщило ИА «Дунё».
Как отмечается, диппредставительство Узбекистана и МИД Туркменистана принимают меры по решению визовых и транспортных вопросов прибывающих узбекистанцев и возвращению на родину.
Со 2 марта возобновлена работа контрольно-пропускных пунктов на туркмено-иранской государственной границе «Гаудан-Баджгиран», «Артик-Лютфабад», «Акяйла-Инчебурун» и «Олтин Асир-Инчебурун» для проезда граждан и транспортных средств.
Сотрудники посольства Узбекистана на автотранспорте дипмиссии встречают сограждан на контрольно-пропускном пункте «Гаудан-Баджгиран» на туркмено-иранской границе.