Шесть человек погибли при авиаударе Израиля по югу Ливана

Дым поднимается над Дахией, южным пригородом Бейрута, Ливан, после израильских авиаударов

CentralAsia (CA) - Не менее шести человек погибли при ударе Израиля по пригороду Бейрута, сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Еще как минимум восемь человек ранены.

«Минимум шесть человек погибли при ударах авиации Израиля по бейрутскому пригороду Арамун»,— сообщило ведомство.

3 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) параллельно с военными действиями в Иране атаковала юг Ливана. ЦАХАЛ сообщил, что военные ударили по 60 объектам «Хезболлы», включая склады оружия, пусковые установки и командные пункты. Под удары также попали объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ХАМАС в районах Тира и Сидона, говорилось в сообщении.

2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». Израильская армия рассчитывает, что операция продлится несколько дней.