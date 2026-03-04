экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США провели в Эквадоре операцию по борьбе с наркотрафиком совместно с эквадорскими военными

CentralAsia (CA) -  Американские и эквадорские военные силы начали совместные операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Эквадоре, сообщило Южное командование вооруженных сил США.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеяли террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию», — говорится в заявлении военных.

Министерство обороны Эквадора заявило, что сотрудничает с США в рамках «наступательной» операции, и добавило, что подробности засекречены.

По данным источника ABC News, роль США ограничивалась консультированием эквадорских войск, и они не участвовали непосредственно в наземной операции

ABC News отмечает, что это первый случай, когда американские военные приняли участие в наземной операции в рамках борьбы с латиноамериканскими наркокартелями — до этого вооруженные силы США наносили только авиаудары по судам наркоперевозчиков в Тихом океане и Карибском бассейне.

Роль американских вооруженных сил, по данным источника ABC News, заключалась в присутствии военных советников в Эквадоре. Они обеспечивали планирование, разведку и оперативную поддержку, но непосредственно в наземной и воздушно-десантной части операции не участвовали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com