США провели в Эквадоре операцию по борьбе с наркотрафиком совместно с эквадорскими военными

CentralAsia (CA) - Американские и эквадорские военные силы начали совместные операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Эквадоре, сообщило Южное командование вооруженных сил США.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеяли террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию», — говорится в заявлении военных.

Министерство обороны Эквадора заявило, что сотрудничает с США в рамках «наступательной» операции, и добавило, что подробности засекречены.

По данным источника ABC News, роль США ограничивалась консультированием эквадорских войск, и они не участвовали непосредственно в наземной операции

ABC News отмечает, что это первый случай, когда американские военные приняли участие в наземной операции в рамках борьбы с латиноамериканскими наркокартелями — до этого вооруженные силы США наносили только авиаудары по судам наркоперевозчиков в Тихом океане и Карибском бассейне.

Роль американских вооруженных сил, по данным источника ABC News, заключалась в присутствии военных советников в Эквадоре. Они обеспечивали планирование, разведку и оперативную поддержку, но непосредственно в наземной и воздушно-десантной части операции не участвовали.