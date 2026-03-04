Сыну кронпринцессы Норвегии, которого судят за изнасилования, предъявили новые обвинения

CentralAsia (CA) - Прокуратура Норвегии предъявила сыну наследной принцессы 29-летнему Мариусу Боргу Хёйби обвинения в безрассудном поведении и нарушении судебного запрета в ходе процесса по делу об изнасиловании и десятках других предполагаемых преступлений, сообщает «Би-би-си».

Последние обвинения против него связаны с женщиной из Осло, с которой ему на тот момент было запрещено контактировать.

В общей сложности Мариусу Боргу Хёйби предъявлено 40 обвинений.

Сын наследной принцессы был арестован за день до начала судебного процесса в начале февраля по подозрению в угрозах и изнасилованиях. Он признал себя виновным по некоторым из 40 предъявленных ему обвинений, но отрицает четыре пункта обвинения в изнасиловании.

Судебное разбирательство в окружном суде Осло длится уже 17 дней из 28, отведённых на это дело, и проходит в условиях строгих ограничений, запрещающих публикацию изображений как подсудимого, так и четырёх женщин, которых он, предположительно, изнасиловал.

Единственная женщина, личность которой удалось установить, – это его бывшая девушка Нора Хаукленд, в отношении которой он отрицает факт насилия. Она уже дала показания в суде.

Отмечается, что за безрассудное поведение предусмотрено тюремное заключение сроком до двух лет. В случае признания Мариуса Борга Хёйби виновным по более серьёзным обвинениям ему грозит как минимум 10 лет тюрьмы.

Мариус Борг Хёйби – сын кронпринцессы Метте-Марит, выросший в королевской семье, но не являющийся членом норвежского королевского дома. Ему было четыре года, когда его мать вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году.