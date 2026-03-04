Прощание с Али Хаменеи начнется вечером 4 марта и продлится три дня

CentralAsia (CA) - Церемония прощания с погибшим 28 февраля верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется сегодня вечером в Тегеране и продлится три дня. Об этом сообщил Координационный совет исламской пропаганды, передает агентство Akharin Khabar.

Прощание с Али Хаменеи начнется в 22:00 по местному времени, сообщил Координационный совет. На все три дня церемонии предусмотрены специальные мероприятия. Сейчас идет планирование похорон Али Хаменеи. Подробности их проведения сообщат, когда завершится подготовка.

Али Хаменеи погиб во время первых ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля. Помимо иранского верховного лидера при военных действиях погибли его супруга, дочь, зять, внук и невестка. Здание резиденции Али Хаменеи полностью разрушено. Агентство Fars сообщило, что аятоллу похоронят в его родном городе Мешхеде.