В ближайшие дни в Казахстане снова ожидаются осадки

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 5 по 7 марта, в большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде дождя и снега, а 5-6 марта на юге и юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).

Также по республике прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, в северных регионах – метель.

А на юге страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем.

