The New York Times: Иран поразил как минимум семь американских объектов спутниковой связи на территории пяти стран Ближнего Востока. Спутниковые снимки

На спутниковых снимках 1 марта видно, как из здания на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии поднимается дым.

CentralAsia (CA) - Согласно анализу спутниковых снимков и подтвержденных видеозаписей, проведенному газетой New York Times, иранские удары, нанесенные в выходные и в понедельник, повредили конструкции, являющиеся частью или расположенные рядом с системами связи и радиолокации как минимум на семи американских военных объектах на Ближнем Востоке.

На видеозаписях видны повреждения механизмов, используемых для отслеживания приближающихся баллистических ракет, спутниковых антенн и радиолокационных обтекателей — атмосферостойких кожухов, защищающих чувствительное оборудование, используемое вооруженными силами для связи на больших расстояниях.

Коммуникационная инфраструктура американских военных строго засекречена, что затрудняет определение того, какие именно системы могли быть затронуты. Однако, судя по всему, места атак указывали на то, что Иран стремился нарушить способность американских военных к связи и координации. Иран атаковал коммуникационные возможности американских военных совсем недавно, в июне прошлого года, когда нанес удар по катарской базе, а затем повторил атаку в минувшие выходные.

Удары, потенциально затрагивающие эти системы, также произошли по военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Пресс-секретарь Центрального командования США отказался комментировать удары.

Бахрейн

Видеозапись, подтвержденная изданием The Times, показала, что в субботу иранский беспилотник совершил одностороннюю атаку на радиолокационный купол штаб-квартиры Пятого флота ВМС США в Манаме, Бахрейн. Эта база является основным центром координации военно-морских операций США на Ближнем Востоке.

Спутниковые снимки штаб-квартиры, сделанные на следующий день, показали, что был разрушен как минимум еще один радиолокационный купол.

Штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Манаме, Бахрейн

Два снесенных сооружения представляли собой терминалы спутниковой связи AN/GSC-52B, играющие ключевую роль в обеспечении высокоскоростной связи практически в режиме реального времени для вооруженных сил США.

Катар

Спутниковые снимки авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре, сделанные в воскресенье днем, показали, что палатка, окруженная спутниковыми антеннами, была разрушена, а некоторые из антенн, скорее всего, повреждены.

Авиабаза Аль-Удейд, КатарAirbus DS. 1 марта

Аль-Удейд — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, где размещены тысячи военнослужащих на территории шириной почти шесть миль, и которая служит региональным штабом Центрального командования США. В июне прошлого года во время 12-дневной ирано-израильской войны Иран поразил баллистической ракетой купол радиолокационной станции, используемой американскими военными для связи, на этой же базе.

Кувейт

Спутниковые снимки лагеря Арифджан в Кувейте показывают, что к воскресному утру по меньшей мере три радиолокационных купола были повреждены или разрушены.

Лагерь Арифджан, Кувейт

Согласно снимкам, сделанным в воскресенье, в 50 милях к северо-востоку, на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте, по меньшей мере шесть зданий или сооружений, расположенных рядом с инфраструктурой спутниковой связи, были повреждены или разрушены.

Авиабаза Али-эль-Салем, Кувейт

Согласно спутниковым снимкам, сделанным во вторник, тот же район базы снова подвергся обстрелу, при этом еще два здания рядом со спутниковым оборудованием получили серьезные повреждения.

Саудовская Аравия

В субботу вечером Корпус стражей исламской революции объявил, что авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу и обстрелу беспилотниками. На следующее утро спутниковые снимки запечатлели столб дыма длиной в милю, поднимающийся над зданием, примыкающим к авиабазе.

На другом спутниковом снимке, сделанном во вторник, видно, что сооружение в значительной степени разрушено.

Авиабаза принца Султана, Саудовская Аравия

Поражённое здание находится рядом с радиолокационным куполом и расположено в огороженной зоне примерно в шести милях к востоку от основной базы, что указывает на то, что иранцы, возможно, целенаправленно атаковали коммуникационный участок объекта.

Объединенные Арабские Эмираты

На спутниковых снимках низкого разрешения, сделанных в воскресенье на военной базе недалеко от Аль-Рувайса в Объединенных Арабских Эмиратах, видно, что несколько сооружений получили повреждения.

Военный объект недалеко от города Аль-Рувайс в Объединенных Арабских Эмиратах.

Радиолокационная система AN/TPY-2, используемая для обнаружения и сопровождения баллистических ракет и имеющая решающее значение для координации перехвата ракет, судя по всему, была размещена рядом с одним из зданий, подвергшихся обстрелу, начиная с июня прошлого года. Из снимков неясно, была ли повреждена сама радиолокационная система.

Цель удара, нанесенного более чем в 160 километрах к востоку от авиабазы ​​Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, была менее ясна. Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье, показывают, что плотно расположенные здания и палатки на территории площадью примерно с футбольное поле получили серьезные повреждения. На снимках прошлых лет видны спутниковые антенны и тарелки на этом месте, но неясно, находились ли они там во время ударов, произошедших в выходные.

Авиабаза Аль-Дафра, Объединенные Арабские Эмираты

Согласно спутниковым снимкам, полученным в понедельник, база была снова поражена в том же районе.

Ранее газета The Times сообщала о дополнительных повреждениях американских военных объектов в Дубае, Ираке и Кувейте во время ударов в выходные дни, а новые спутниковые снимки показывают повреждения на авиабазе Муваффак-Салти в Иордании. Однако, судя по всему, поврежденные сооружения в этих местах находятся не рядом с системами связи или радиолокационными системами.