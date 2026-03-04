экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Reuters сообщает об атаке подлодки на иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В результате атаки подводной лодки на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки пропал без вести 101 человек. Еще как минимум 78 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Минобороны и военно-морских силах Шри-Ланки.

Чья подлодка ударила по фрегату, неизвестно. По данным Daily Mirror, целью субмарины был фрегат IRIS Dena класса «Моудж». Он приписан к Южному флоту ВМС Ирана, недавно этот корабль участвовал в военно-морских учениях в Индии. На борту было не менее 180 человек, из них 30 удалось спасти и доставить в больницу.

