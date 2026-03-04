В Астане 22-24 апреля пройдет Региональный экологический саммит

CentralAsia (KZ) -

С 22 по 24 апреля 2026 года в Астане состоится Региональный экологический саммит (RES 2026), который объединит мировых и региональных лидеров для обсуждения ключевых климатических и экологических вызовов Центральной Азии, сообщает Associated Press.

Мероприятие пройдет под девизом «Общее видение устойчивого будущего».

Саммит организован правительством Республики Казахстан в сотрудничестве с региональными и международными партнерами и позиционируется как постоянная платформа для стратегического диалога, координации и выстраивания партнерств в сфере экологии, климата и устойчивого развития.

Ожидается, что RES 2026 укрепит статус Астаны как международного центра по продвижению практических решений наиболее острых экологических проблем региона. В центре внимания окажутся дефицит водных ресурсов, таяние ледников, деградация земель, утрата биоразнообразия, а также растущее давление на ограниченные природные ресурсы.

Программа саммита включает трехдневные пленарные заседания высокого уровня и более 20 тематических и страновых сессий. Участники обсудят «зеленый» переход от амбиций к практическим действиям, укрепление климатической устойчивости, вопросы продовольственной безопасности, устойчивое управление природными ресурсами, а также механизмы финансирования экологических инициатив. Отдельное внимание будет уделено роли технологий, образования и цифровых решений в формировании устойчивого будущего.

В саммите примут участие:

• Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

• Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

• Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

• Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян

• Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

• Заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа

• Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Х. Синирлиоглу

• Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус

• Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло

• Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин

Организаторы подчеркивают, что саммит станет не только площадкой для обмена мнениями, но и катализатором конкретных совместных проектов и инвестиционных решений, направленных на повышение устойчивости энергетических, водных и продовольственных систем региона.

По замыслу инициаторов, RES 2026 должен способствовать укреплению регионального сотрудничества и продвижению практических мер, соответствующих глобальным климатическим целям и целям устойчивого развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения