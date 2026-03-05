Монгольские солдаты дали имя новорожденному суданцу Сүбээдэй

младший сержант Ууганбаатар Баатар

Ранее мы сообщали, что монгольские солдаты обеспечили защиту более чем 1400 мирным жителям и благополучно приняли роды.

Начиная с 14 февраля 2026 года, в связи с ситуацией в регионе, более 1000 граждан прибыли на базу в поисках защиты, а 27 февраля — более 400 граждан (в основном пожилые люди и дети). Монгольские солдаты обеспечивают защиту в общей сложности более 1400 мирных жителей.

Среди местных жителей, пришедших в лагерь за защитой, была беременная женщина, готовая к родам. Врач лагеря, старший лейтенант Цэрэнлхагва Цогтбаяр, и медсестра, младший сержант Ууганбаатар Баатар, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и благополучно приняли роды у матери и ребенка. Они назвали зачатого мальчика Сүбээдэем. Готовясь принять роды, они обсуждали, как назвать ребенка: Сүбээдэй, если это будет мальчик, или Мандухай, если это будет девочка.

После рождения сына, суданская женщина обратилась с просьбой: «Пожалуйста, монгольский солдат, дайте имя моему ребенку!» В ответ на ее просьбу, мальчику было присвоено имя в честь монгольского героя, и это имя — Сүбээдэй — шептали ему на ухо.

Роды прошли благополучно благодаря старшему лейтенанту Цэрэнлхагву, начальнику медицинского центра 334-й воинской части Вооруженных сил, и Ууганбаатару, медсестре из 150-й воинской части Вооруженных сил.

Это друзья, которые вместе служили для поддержания мира в Афганистане в 2019 году, а также вместе работали над строительством железной дороги на своей родине в 2020 году, пишет MiddleAsianNews.

