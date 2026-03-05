экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская метал-группа The Hu объявляет о своем самом масштабном туре по Великобритании и Европе
Как сообщает MiddleAsianNews, монгольские метал-герои вернутся в Великобританию после выступления на разогреве у Iron Maiden в июле.

Монгольские мастера фолк-метала The Hu объявили о своем самом масштабном на сегодняшний день гастрольном туре по Великобритании и Европе.

Тур начнётся в Глазго 29 сентября, завершится в Великобритании в Норидже 11 октября, после чего продолжится в Европе с 14 октября и закончится в Люксембурге на Хэллоуин (31 октября).

В заявлении, опубликованном группой The Hu, говорится, что их новый сет-лист «пололон надежды и энергии».

«Как всегда, в стиле The Hu, мы представим совершенно новое выступление с зажигательным настроем», — добавляют они. «Приходите на наши долгожданные шоу, давайте вместе повеселимся!»

На всех концертах на разогреве выступит французская скандинавская фолк-группа Skald.

Этот тур проходит на фоне насыщенного года для монгольской группы. В мае они отправятся в тур по США в качестве хедлайнеров вместе с Apocalyptica, а также выступят на разогреве у Iron Maiden на специальном концерте в честь 50-летия группы в Кнебворте в июле.

Хотя группа официально не анонсировала продолжение альбома Rumble Of Thunder 2022 года, ранее в этом году они выпустили сингл The Real You, явно выдержанный в стиле Iron Maiden, намекая на стилистические изменения в своем следующем альбоме.

Тур The Hu по Великобритании и Европе в качестве хедлайнера 2026 года

  • 29 сентября: Великобритания, O2 Academy Glasgow, Глазго

  • 1 октября: Великобритания, Prospect Building, Бристоль (Великобритания)

  • 2 октября: Великобритания, O2 Academy Bournemouth, Борнмут

  • 3 октября: Великобритания, O2 City Hall, Ньюкасл

  • 5 октября: Великобритания, The Telegraph, Белфаст

  • 6 октября: IE, 3Olympia Theatre, Дублин

  • 8 октября: Великобритания, O2 Academy Birmingham, Бирмингем

  • 9 октября: Великобритания, O2 Academy Brixton, Лондон

  • 10 октября: Великобритания, O2 Apollo, Манчестер

  • 11 октября: Великобритания, UEA, Норвич

  • 14 октября: BE, Ancienne Belgique, Брюссель

  • 15 октября: Германия, Sporthalle, Гамбург

  • 17 октября: Германия, Tonhalle, Мюнхен

  • 18 октября: Германия, Columbiahalle, Берлин

  • Октябрь 19: ПОЛ Стодола, Варшава

  • 20 октября: ПОЛ Стодола, Варшава

  • 22 октября: GER Palladium, Кёльн

  • 23 октября: NED Тиволи Фреденбург, Утрехт

  • 24 октября: NED 013, Тилбург.

  • 27 октября: FRA L’Olympia, Париж.

  • 28 октября: FRA Le Radiant, Лион

  • 30 октября: SWI X-tra, Цюрих

  • 31 октября: LUX Rockhal, Эш-сюр-Альзетт

