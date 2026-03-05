Монгольская метал-группа The Hu объявляет о своем самом масштабном туре по Великобритании и Европе

Как сообщает MiddleAsianNews, монгольские метал-герои вернутся в Великобританию после выступления на разогреве у Iron Maiden в июле.

Монгольские мастера фолк-метала The Hu объявили о своем самом масштабном на сегодняшний день гастрольном туре по Великобритании и Европе.

Тур начнётся в Глазго 29 сентября, завершится в Великобритании в Норидже 11 октября, после чего продолжится в Европе с 14 октября и закончится в Люксембурге на Хэллоуин (31 октября).

В заявлении, опубликованном группой The Hu, говорится, что их новый сет-лист «пололон надежды и энергии».

«Как всегда, в стиле The Hu, мы представим совершенно новое выступление с зажигательным настроем», — добавляют они. «Приходите на наши долгожданные шоу, давайте вместе повеселимся!»

На всех концертах на разогреве выступит французская скандинавская фолк-группа Skald.

Этот тур проходит на фоне насыщенного года для монгольской группы. В мае они отправятся в тур по США в качестве хедлайнеров вместе с Apocalyptica, а также выступят на разогреве у Iron Maiden на специальном концерте в честь 50-летия группы в Кнебворте в июле.

Хотя группа официально не анонсировала продолжение альбома Rumble Of Thunder 2022 года, ранее в этом году они выпустили сингл The Real You, явно выдержанный в стиле Iron Maiden, намекая на стилистические изменения в своем следующем альбоме.

Тур The Hu по Великобритании и Европе в качестве хедлайнера 2026 года

29 сентября: Великобритания, O2 Academy Glasgow, Глазго

1 октября: Великобритания, Prospect Building, Бристоль (Великобритания)

2 октября: Великобритания, O2 Academy Bournemouth, Борнмут

3 октября: Великобритания, O2 City Hall, Ньюкасл

5 октября: Великобритания, The Telegraph, Белфаст

6 октября: IE, 3Olympia Theatre, Дублин

8 октября: Великобритания, O2 Academy Birmingham, Бирмингем

9 октября: Великобритания, O2 Academy Brixton, Лондон

10 октября: Великобритания, O2 Apollo, Манчестер

11 октября: Великобритания, UEA, Норвич

14 октября: BE, Ancienne Belgique, Брюссель

15 октября: Германия, Sporthalle, Гамбург

17 октября: Германия, Tonhalle, Мюнхен

18 октября: Германия, Columbiahalle, Берлин

Октябрь 19: ПОЛ Стодола, Варшава

20 октября: ПОЛ Стодола, Варшава

22 октября: GER Palladium, Кёльн

23 октября: NED Тиволи Фреденбург, Утрехт

24 октября: NED 013, Тилбург.

27 октября: FRA L’Olympia, Париж.

28 октября: FRA Le Radiant, Лион

30 октября: SWI X-tra, Цюрих

31 октября: LUX Rockhal, Эш-сюр-Альзетт

