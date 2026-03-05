Монгольская метал-группа The Hu объявляет о своем самом масштабном туре по Великобритании и Европе

CentralAsia (MNG) -
Как сообщает MiddleAsianNews, монгольские метал-герои вернутся в Великобританию после выступления на разогреве у Iron Maiden в июле.
Монгольские мастера фолк-метала The Hu объявили о своем самом масштабном на сегодняшний день гастрольном туре по Великобритании и Европе.
Тур начнётся в Глазго 29 сентября, завершится в Великобритании в Норидже 11 октября, после чего продолжится в Европе с 14 октября и закончится в Люксембурге на Хэллоуин (31 октября).
В заявлении, опубликованном группой The Hu, говорится, что их новый сет-лист «пололон надежды и энергии».
«Как всегда, в стиле The Hu, мы представим совершенно новое выступление с зажигательным настроем», — добавляют они. «Приходите на наши долгожданные шоу, давайте вместе повеселимся!»
На всех концертах на разогреве выступит французская скандинавская фолк-группа Skald.
Этот тур проходит на фоне насыщенного года для монгольской группы. В мае они отправятся в тур по США в качестве хедлайнеров вместе с Apocalyptica, а также выступят на разогреве у Iron Maiden на специальном концерте в честь 50-летия группы в Кнебворте в июле.
Хотя группа официально не анонсировала продолжение альбома Rumble Of Thunder 2022 года, ранее в этом году они выпустили сингл The Real You, явно выдержанный в стиле Iron Maiden, намекая на стилистические изменения в своем следующем альбоме.
Тур The Hu по Великобритании и Европе в качестве хедлайнера 2026 года
-
29 сентября: Великобритания, O2 Academy Glasgow, Глазго
-
1 октября: Великобритания, Prospect Building, Бристоль (Великобритания)
-
2 октября: Великобритания, O2 Academy Bournemouth, Борнмут
-
3 октября: Великобритания, O2 City Hall, Ньюкасл
-
5 октября: Великобритания, The Telegraph, Белфаст
-
6 октября: IE, 3Olympia Theatre, Дублин
-
8 октября: Великобритания, O2 Academy Birmingham, Бирмингем
-
9 октября: Великобритания, O2 Academy Brixton, Лондон
-
10 октября: Великобритания, O2 Apollo, Манчестер
-
11 октября: Великобритания, UEA, Норвич
-
14 октября: BE, Ancienne Belgique, Брюссель
-
15 октября: Германия, Sporthalle, Гамбург
-
17 октября: Германия, Tonhalle, Мюнхен
-
18 октября: Германия, Columbiahalle, Берлин
-
Октябрь 19: ПОЛ Стодола, Варшава
-
20 октября: ПОЛ Стодола, Варшава
-
22 октября: GER Palladium, Кёльн
-
23 октября: NED Тиволи Фреденбург, Утрехт
-
24 октября: NED 013, Тилбург.
-
27 октября: FRA L’Olympia, Париж.
-
28 октября: FRA Le Radiant, Лион
-
30 октября: SWI X-tra, Цюрих
-
31 октября: LUX Rockhal, Эш-сюр-Альзетт