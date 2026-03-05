Посол Игавахара присутствовал на прощальной встрече программы Jenesys

CentralAsia (MNG) -

3 марта посол Масару Игавахара присутствовал на прощальной встрече участников программы Jenesys, направленной на расширение знаний и понимания Японии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Программа Jenesys направлена ​​на углубление взаимопонимания и доверия между молодыми людьми из обеих стран. В этом году в программе, которая пройдет с 4 по 11 марта под темами «Дипломатические отношения Японии, обстановка в сфере безопасности и вклад в региональное и международное сообщество» и «История и будущее японской культуры», примут участие 24 человека.

Программа JENESYS реализуется в Монголии с 2007 года. В настоящее время в ней приняли участие около 1300 молодых людей из Монголии. В рамках этой программы 53 монгольских молодых человека посетили Японию в период с 18 по 25 февраля 2025 года.

С момента своего основания проект JENESYS непрерывно реализуется в несколько этапов, включая JENESYS и JENESYS 2.0, и ежегодно в Японию приглашаются в среднем 50-90 молодых людей из Монголии.

JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) — это программа культурного обмена, реализуемая правительством Японии среди молодежи Монголии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цель: Пригласить в Японию молодых людей, которые станут будущими лидерами двух стран, и укрепить взаимопонимание, познакомив их с экономикой, обществом, историей и культурой страны.

Участники: В основном старшеклассники, студенты и молодые специалисты.

Мероприятия: Включают посещение японских университетов и заводов, посещение объектов культурного наследия и современных технологических центров, а также проживание в принимающих семьях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения