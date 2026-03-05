За пределами «третьего соседа»: отношения между Монголией и США в эпоху конкуренции великих держав, — The Diplomat

Посол США Ричард Л. Буанган в Улан-Баторе

Прочитайте здесь, что интересного обсудил посол США в Монголии с автором журнала The Diplomat, ведущего международного издания, освещающего актуальные события в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Посол США Ричард Л. Буанган в интервью изданию The Diplomat рассказывает о будущем партнерства.

27 января Соединенные Штаты и Монголия отметили 39-ю годовщину установления дипломатических отношений, которые были впервые установлены в 1987 году в последние годы холодной войны. На протяжении почти четырех десятилетий эти двусторонние связи служили краеугольным камнем знаковой доктрины Монголии «Третий сосед» — целенаправленной, ориентированной на суверенитет стратегии диверсификации внешних отношений страны за пределы двух ее непосредственных соседей, России и Китая.

Сегодня, на фоне усиливающейся конкуренции между великими державами, продолжающейся переориентации Вашингтоном своей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и внешней политики «Америка прежде всего» второй администрации Трампа (закрепленной в Стратегии национальной безопасности от декабря 2025 года и ориентированной на целенаправленную, ориентированную на результат дипломатию), стратегическое партнерство между Монголией и США находится на переломном этапе.

Этот переломный момент был четко обозначен знаковым дипломатическим шагом, предпринятым всего за несколько дней до годовщины. 22 января премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав подписал в Давосе, Швейцария, Устав Совета мира, официально закрепив за Монголией статус одного из основателей возглавляемой Трампом международной организации. Этот шаг знаменует собой самое значительное обновление стратегии Монголии в отношении «третьего соседа» за последние годы. Это происходит на фоне того, что Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане (UNMISS) – ключевой элемент глобального миротворческого участия Монголии – должна завершиться в апреле 2026 года. Совет мира мог бы увидеть роль монгольских миротворцев в Газе.

Однако не все так радужно в монголо-американских отношениях. 2 февраля Соединенные Штаты приостановили выдачу иммиграционных виз гражданам Монголии, включив ее в список «стран высокого риска», граждане которых, предположительно, склонны «незаконно пользоваться социальными пособиями в Соединенных Штатах или становиться обузой для общества». Этот шаг обострил двусторонние отношения.

Спустя семь лет после того, как в 2019 году Монголия и Соединенные Штаты повысили уровень своих двусторонних отношений до формального стратегического партнерства, остаются ключевые вопросы относительно глубины и ощутимого влияния этого сотрудничества. Вышло ли это за рамки дипломатических заявлений, символической помощи и культурного обмена и превратилось ли в устойчивую, взаимовыгодную структуру, которая эффективно решает основные национальные проблемы Монголии, среди которых энергетическая нестабильность, диверсификация экономики, отказ от добывающей промышленности и ключевые задачи управления?

На фоне меняющейся динамики отношений между великими державами Китай и Россия углубляют экономическое взаимодействие с Монголией, что нашло отражение в двух важных дипломатических миссиях в феврале 2026 года. Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун посетил Улан-Батор, чтобы подтвердить давние политические приоритеты Пекина в отношении Монголии, а спикер парламента Монголии Учрал Ням-Осор совершил параллельный рабочий визит в Москву, посвященный развитию энергетического сотрудничества и расширению двусторонних экономических связей.

Чтобы разобраться в этих событиях и их последствиях для будущего двусторонних отношений между Монголией и США, Сумъяа Чулуунбаатар провел эксклюзивное интервью с Ричардом Л. Буанганом, послом США в Монголии с ноября 2022 года.

Буанган, высокопоставленный дипломат с многолетним опытом работы в Восточной Азии, почти три года занимал эту должность в период, совпавший с заключительным этапом президентства Байдена, отмеченным историческим визитом тогдашнего госсекретаря Энтони Блинкена в Монголию в августе 2024 года (первым визитом госсекретаря США за десятилетие), и первыми месяцами второго срока Трампа, когда Улан-Батор стал одним из основателей Совета мира.

На протяжении всего своего пребывания в Монголии Буанган уделял особое внимание дипломатии, ориентированной на местные сообщества: он изучал традиционную монгольскую письменность, участвовал в знаковых культурных фестивалях, таких как Наадам и Цагаан Сар, выступая в традиционном монгольском дээле, и много путешествовал по сельским аймакам страны, чтобы напрямую взаимодействовать с местными общинами. Он охарактеризовал монголов как «теплых, гостеприимных и прямолинейных» — качества, которые, по его словам, соответствуют лучшим американским принципам прямолинейности. Помимо этого искреннего личного взаимопонимания, его взгляды на отношения между Монголией и США показывают партнерство, в котором достигнуты ощутимые и значимые успехи в обороне, развитии и образовании, но которое по-прежнему сталкивается с серьезными структурными препятствиями на пути к реализации своего полного экономического и стратегического потенциала для обеих стран.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Буанган начал нашу дискуссию, обозначив 2026 год как «исключительный год» для обеих стран, связав 39-ю годовщину дипломатических отношений с двумя историческими национальными событиями: 250-летием независимости Соединенных Штатов, получившим название «Свобода 250», и 820-летием основания Монгольской империи. «Это две знаменательные вехи, и у нас много планов», — сказал он. «Я с нетерпением жду сотрудничества с нашими монгольскими партнерами, чтобы отметить эти две важные годовщины и подчеркнуть прочное партнерство между нашими двумя странами».

В то время как символические годовщины закладывают основу для более глубокого сотрудничества, Буанган сосредоточился на реальных инвестициях, которые определяли двусторонние отношения в последние годы. Главной составляющей этого сотрудничества является Соглашение о водных ресурсах Корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) стоимостью $462 млн, завершение которого запланировано на март 2026 года. Проект, включающий в себя соинвестиции правительства Монголии в размере $112 млн, позволит увеличить запасы чистой воды в Улан-Баторе на 80 процентов, что напрямую решит хронический кризис, вызванный стремительной миграцией из сельской местности в города монгольской столицы.

«Это материальный символ долгосрочной приверженности Америки партнерству между США и Монголией», — подчеркнул Буанган, отметив, что соглашение воплощает в себе стремление администрации Трампа к содействию самодостаточности стран-получателей посредством устойчивого и долгосрочного развития.

Этот знаменательный проект дополняется перспективными инициативами по расширению глобальных экономических связей Монголии. В феврале 2026 года Агентство США по торговле и развитию (USTDA) подписало соглашение с Управлением гражданской авиации Монголии о финансировании технической помощи, направленной на получение Монголией рейтинга безопасности категории 1 (CAT 1) от Федерального управления гражданской авиации США. В своем пресс-релизе USTDA подчеркнула, что это инициатива, способная изменить правила игры: «Получение статуса CAT 1 не только обеспечит прямое и безопасное воздушное сообщение между нашими двумя странами, но и облегчит экспорт редкоземельных оксидов и критически важных минералов Монголии, открывая новые мировые рынки для монгольских товаров и укрепляя устойчивость цепочек поставок для обеих наших стран».

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СПУСТЯ СЕМЬ ЛЕТ

Спустя семь лет после начала стратегического партнерства между Монголией и США Буанган дал трезвую оценку его достижений, основанную на идентичности Соединенных Штатов как наиболее последовательного «третьего соседа» Монголии. «Несмотря на географическую удаленность наших стран, Соединенные Штаты гордятся тем, что являются «третьим соседом» Монголии, и мы серьезно относимся к этому обязательству», — сказал он. Буанган описал три ключевых направления измеримого прогресса, которые укрепили партнерство в условиях меняющейся глобальной динамики.

Во-первых, сотрудничество в сфере обороны и безопасности стало краеугольным камнем этих отношений, соответствующим как закрепленной в конституции Монголии нейтральной внешней политике, так и приоритетам США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Буанган особо выделил ежегодные многосторонние миротворческие учения Khaan Quest, проводимые совместно с Тихоокеанским командованием армии США, в которых в 2025 году приняли участие 24 страны для укрепления многонационального взаимодействия и возможностей реагирования на гуманитарные ситуации.

«Мы поддерживали тесное сотрудничество в сфере обороны, помогая модернизировать и профессионализировать Вооруженные силы Монголии, и результаты говорят сами за себя», — сказал Буанган.

В настоящее время Монголия является одним из ведущих стран мира по объему вклада в миротворческие операции ООН в пересчете на душу населения: более 23 000 военнослужащих развернуты в миссиях в Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Афганистане, Ираке и других горячих точках мира. Буанган назвал этот показатель свидетельством ответственной роли Монголии как глобального участника и надежного партнера США в области безопасности.

Во-вторых, образовательные и межличностные связи создали прочную основу для партнерства между Монголией и США, которое выходит за рамки политических циклов и геополитических сдвигов. В этом вопросе энтузиазм Буангана проявился наиболее ярко: он представил эти связи как непоколебимую основу двусторонних отношений. «Это одна из моих любимых тем, потому что я искренне верю, что связи между людьми лежат в основе всего, что мы делаем», — сказал он. «Можно заключить сколько угодно правительственных соглашений, но если люди не знают друг друга, не понимают друг друга, не поддерживают друг с другом никаких отношений, то эти соглашения — всего лишь бумаги».

Ссылаясь на данные IIE Open Doors, он отметил, что ежегодно в Соединенных Штатах обучается около 1500 монгольских студентов, по сравнению с примерно 100 американцами в Монголии, а количество путешественников в каждом направлении составляет приблизительно 10 000 человек в год. Программа Корпуса мира США является ярким примером такой связи с местным населением: с 1991 года в Монголии работали около 1500 добровольцев, 50 из которых в настоящее время трудятся вместе с местными общинами.

За более чем 39 лет более 8000 монголов приняли участие в программах обмена, спонсируемых правительством США, создав тем самым сеть двусторонних связей, передающихся из поколения в поколение. В прошлом году в Государственном университете Монголии был создан Центр передового опыта в области преподавания английского языка, что является продолжением инициативы, объявленной Блинкеном в 2024 году.

Тем не менее, структурные дисбалансы сохраняются. Новые визовые ограничения, введенные при администрации Трампа, могут осложнить двустороннюю мобильность, даже несмотря на то, что помощь США в целях развития все больше ориентируется на устойчивость и самодостаточность получателей, что может накладывать естественные ограничения на масштабы более широких программ взаимодействия между людьми.

В-третьих, обе страны углубили сотрудничество в области диверсификации экономики и добычи важнейших полезных ископаемых, что является приоритетом, соответствующим как Стратегии национальной безопасности США до 2025 года, так и основным целям внутреннего развития Монголии. Буанган отметил, что обширные запасы важнейших минералов Монголии, включая медь, литий и редкоземельные элементы, которые входят в расширенный список 60 важнейших минералов Геологической службы США на 2025 год, представляют огромный потенциал для взаимовыгодных инвестиций.

Он указал на два недавних события как на свидетельство углубления стратегического сотрудничества: участие Монголии в прошедшей в феврале 2026 года в США министерской конференции по критически важным минералам, где министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх присоединилась к 53 другим странам для продвижения совместных действий в области цепочки поставок, и решение Монголии войти в состав Совета мира.

Буанган безоговорочно приветствовал участие Монголии в последнем, назвав это «исторической инициативой»: «Поздравляем премьер-министра Занданшатара и выражаем благодарность Монголии за то, что она стала одним из учредителей Совета мира».

В официальном правительственном постановлении Монголии членство страны в Совете мира было представлено как полностью соответствующее ее «ориентированной на мир, открытой, независимой и многогранной внешней политике», при этом подчеркивалось, что этот орган не является военным альянсом, а представляет собой добровольную платформу сотрудничества, основанную на уважении национального суверенитета. Монголия также подчеркнула, что трехлетний первоначальный срок членства не влечет за собой никаких обязательных финансовых обязательств; порог в $1 млрд, упомянутый в уставе, применяется только к продлению членства, а не к первоначальному участию.

Буанган поддержал эту точку зрения, отметив, что инициатива открывает для Монголии новый путь для усиления своего голоса на мировой арене как нейтральной страны среднего размера, одновременно углубляя партнерство в рамках концепции «третьего соседа» с Соединенными Штатами.

«АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО», СУВЕРЕНИТЕТ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РЕФОРМ

В центре нашего разговора была Национальная стратегия безопасности США до 2025 года и то, что ее основная концепция «Америка прежде всего» означает для будущего монголо-американских отношений, особенно с учетом знакового решения Монголии присоединиться к Совету мира в качестве одного из учредителей.

Буанган отверг утверждения о том, что эта политика свидетельствует об отстраненности или прагматизме в ущерб давним партнерам. «Позвольте мне внести ясность: „Америка прежде всего“ не означает „Америка одна“ или „Только Америка“, — сказал он. — Это означает, что мы будем более целенаправленными, более стратегическими и более ориентированными на результат в нашей внешней политике».

Ссылаясь на подход Трампа к внешней политике, которая «прагматична, но не „прагматична“, реалистична, но не „реалистична“, принципиальна, но не „идеалистична“», он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут отдавать приоритет партнерствам, которые приносят «реальные, ощутимые выгоды американскому народу и нашим партнерам, включая Монголию».

По его словам, для Монголии это означает партнерство с США, которое уважает ее суверенную многовекторную внешнюю политику, а не требует от нее выбора стороны в конкуренции великих держав. Буанган ясно дал понять, что США уважают давнюю приверженность Монголии нейтралитету и что двустороннее сотрудничество основано на взаимном уважении национального суверенитета и территориальной целостности – основных принципах, закрепленных в Декларации о стратегическом партнерстве 2019 года.

Буанган подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке программы внутренних реформ в Монголии. Он упомянул о запуске в декабре 2025 года второго этапа Монгольского проекта по обеспечению институциональной честности и прозрачности (MINT), который предусматривает оказание целевой технической помощи для укрепления потенциала Монголии в области борьбы с коррупцией и правоохранительной деятельности. Однако он откровенно рассказал о сохраняющихся структурных препятствиях, сдерживающих двустороннюю торговлю и инвестиции: Монголия занимает 121-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International, при этом повсеместная непрозрачность регулирования постоянно называется одним из основных сдерживающих факторов для привлечения прямых иностранных инвестиций. Официальные данные Бюро переписи населения США показывают, что двусторонний товарооборот между Соединенными Штатами и Монголией оставался скромным и составил всего $234 млн в 2025 году, значительно отставая от долгое время доминирующего положения Китая на общем торговом рынке Монголии.

На вопрос о возможности визита президента США в Монголию — спустя 21 год после единственной официальной поездки действующего президента США в эту страну, совершенной Джорджем Бушем-младшим в 2005 году, — Буанган отказался подтвердить какие-либо конкретные планы поездки, но подчеркнул неизменную приверженность администрации развитию Индо-Тихоокеанского региона и двустороннему взаимодействию.

«Президент Трамп активно вовлечен в дела Индо-Тихоокеанского региона, о чем свидетельствует его активное и заметное участие в саммите АТЭС в 2025 году», — отметил он. «Недавняя встреча министра иностранных дел Монголии г-жи Батцэцэг Батмөнх с госсекретарем Марко Рубио на министерской конференции по критически важным минералам в Вашингтоне является еще одним наглядным свидетельством нашего устойчивого двустороннего взаимодействия на высоком уровне». Независимо от конкретных планов поездок, наша приверженность Монголии остается непоколебимой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Когда наша беседа подходила к концу, в голосе Буангана отчетливо чувствовался его основательный, но безоговорочный оптимизм относительно дальнейшего развития монголо-американских отношений. Тридцать девять лет официальных дипломатических отношений, семь лет стратегического партнерства на более высоком уровне и десятилетия глубокого сотрудничества на низовом уровне сформировали связь, которая в равной степени является прочной, основанной на ценностях и укорененной в основополагающем взаимном уважении.

Для Монголии Соединенные Штаты остаются незаменимым «третьим соседом», поддерживая ее в защите национального суверенитета, продвижении демократического управления и стимулировании экономической диверсификации в условиях усиливающейся конкуренции между великими державами. Для Соединенных Штатов Монголия является надежным, единомышленником и демократическим партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, ответственным глобальным участником и важнейшим фактором в построении более безопасных и устойчивых цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов.

В ходе нашей дискуссии Буанган неоднократно возвращался к теме связей между людьми как к непреходящей, бьющейся основе двустороннего партнерства. Именно эти глубоко укоренившиеся связи, сформировавшиеся между студентами по обмену, волонтерами Корпуса мира, сотрудниками миротворческих сил и лидерами частного сектора, позволят монголо-американскому партнерству выйти за рамки пустой дипломатической риторики, отметить знаменательную 40-ю годовщину установления дипломатических отношений в 2027 году и двигаться вперед на протяжении многих поколений.

В эпоху геополитической нестабильности и усиливающегося соперничества великих держав партнерство США и Монголии является тихим, но чрезвычайно мощным свидетельством того, чего могут достичь суверенные государства, сотрудничая на основе общих демократических ценностей, взаимовыгодного экономического сотрудничества и непоколебимого уважения к территориальной целостности и стратегической автономии друг друга.

автор: Сумъяа Чулуунбаатар — экономист и эксперт по международным вопросам. В настоящее время Сумъяа работает внештатным научным сотрудником в Институте международных исследований Монгольской академии наук.

перевод: MiddleAsianNews

источник: The Diplomat

