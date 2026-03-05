Вьетнамские и монгольские суды углубляют судебное сотрудничество

Председатель Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Ван Куанг провел в среду в Ханое переговоры с прибывшим с визитом председателем Верховного суда Монголии Ганзоригом Дамдиным.

Куанг подтвердил стабильно развивающиеся отношения между двумя странами, отметив, что судебное сотрудничество является важной опорой, укрепляющей взаимопонимание и способствующей более широкому двустороннему партнерству.

Он высоко оценил тесное и динамичное партнерство между судебными органами двух стран в последние годы, выразив уверенность, что результаты переговоров и визита монгольской делегации еще больше укрепят сотрудничество в будущем.

Рассказывая о ходе реформ в судебной системе Вьетнама, он отметил, что в стране успешно прошел 14-й съезд партии, который подтвердил приоритетность развития институтов и построения правовой судебной системы. В этом процессе суды играют центральную роль в обеспечении правосудия и содействии национальному строительству и развитию.

Суды помогают создать стабильную и прозрачную правовую среду, которая вселяет уверенность в инвесторов и граждан при осуществлении инвестиционной и деловой деятельности, сказал он.

Со своей стороны, Ганзориг Дамдин подчеркнул, что его визит направлен на реализацию мероприятий по сотрудничеству, изложенных в Меморандуме о взаимопонимании по судебному сотрудничеству между двумя верховными судами.

По его словам, эта поездка отражает твердую приверженность обеих сторон дальнейшему развитию судебного сотрудничества с целью превращения его в ключевой элемент общих отношений между двумя странами.

В ходе переговоров стороны обсудили направления будущего сотрудничества, включая содействие обмену на высоком и местном уровнях, поддержание сотрудничества как в очном, так и в онлайн-формате, а также эффективное выполнение подписанного меморандума о взаимопонимании.

Приоритетными направлениями являются обмен опытом работы специализированных судов по вопросам интеллектуальной собственности и банкротства; разработка механизмов рассмотрения дел в зонах свободной торговли или центрах высококачественных инвестиций; создание электронных судов и цифровых систем управления судами; а также совершенствование механизмов признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражных решений.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между Вьетнамской судебной академией и Академией судебной подготовки, исследований и информации при Верховном суде Монголии.

