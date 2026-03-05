Батцэцэг нанесла визит вежливости спикеру шведского Риксдага

CentralAsia (MNG) - В ходе своего визита в Королевство Швеция министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с Андреасом Норленом, спикером Риксдага (парламента Швеции), и членами парламента. Об этом было сообщено на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг отметила важность двусторонних отношений и сотрудничества между законодательными органами и парламентами двух стран и выразила намерение расширить их. Упомянув о взаимных визитах на высоком уровне между двумя странами в последние годы, министр предложила обогатить сотрудничество, в частности, путем обмена опытом в области повышения политического образования, развития женского лидерства и социальной активности, оказания парламентской поддержки в улучшении благоприятной правовой среды для укрепления двусторонних отношений и заключения соглашений в области социальной защиты.

Встречу посетили члены парламентской группы Швеция-Монголия в шведском Риксдаге, представители Постоянного комитета по внешней политике и политические партии, имеющие места в парламенте, которые обменялись мнениями о расширении двусторонних отношений и сотрудничества, а также по некоторым вопросам международных отношений.

