Монголия рассчитывает запустить прямые рейсы с Болгарией

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 4 марта 2026 года Кабмин утвердил «Соглашение о воздушном сообщении между правительствами Монголии и Республики Болгария».

С принятием соглашения монгольские авиаперевозчики получат возможности для расширения своей деятельности в Болгарии и на европейском рынке. Соглашение также позволит авиакомпаниям интегрировать международную транспортно-логистическую сеть, расширить маршруты полетов, увеличить пассажиропоток и развивать туризм. Кроме того, ожидается, что оно внесет значительный вклад в развитие двусторонних отношений, торговли, экономических связей и сотрудничества между Монголией и Болгарией.

Соглашение включает положения о назначении авиакомпаний, правах на полеты, выдаче и аннулировании разрешений на эксплуатацию, соблюдении законов и правил, честной конкуренции, социальных и экологических вопросах, признании лицензий и сертификатов, авиационной безопасности, расследовании авиационных происшествий, наземном обслуживании, сборах с пользователей, таможенных пошлинах, регулировании пропускной способности и тарифов, переводе доходов и соглашениях о код-шеринге.

