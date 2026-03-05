Пентагон: Подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки

CentralAsia (CA) - Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки в среду, 4 марта, был атакован американской субмариной. Это следует из заявления министра обороны США Пита Хегсета во время брифинга в Пентагоне, передает Deutsche Welle.

«Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был затоплен торпедой», - заявил глава Минобороны США, переименованного указом президента Дональда Трампа в министерство войны.

О каком судне идет речь, Хегсет не уточнил, однако несколькими часами ранее стало известно, что иранский фрегат IRIS Dena потерпел крушение близ территориальных вод Шри-Ланки. Тогда же агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что корабль был атакован подводной лодкой.

Глава Пентагона добавил, что флот Ирана после атак американских военных «небоеспособен, уничтожен, разгромлен». По его словам, удары были нанесены в том числе по одному из самых ценных военных кораблей Ирана - ракетному катамарану-корвету класса «Сулеймани», который был назван так в честь бывшего иранского генерала Касема Сулеймани, убитого американскими военными во время первого президентского срока Дональда Трампа. «Полагаю, президент США достал его дважды», - заявил Хегсет.

Военно-морские силы Шри-Ланки сообщили позже в среду, что извлекли с борта затонувшего корабля IRIS Dena 87 тел погибших, еще 32 человека спасены. Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил в парламенте, на борту корабля IRIS Dena находились 180 человек. После этого островное государство направило корабли и самолеты ВВС для проведения спасательной операции.

Инцидент произошел на пятый день войны США и Израиля против Ирана. Обе страны утром 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики и призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - «брать свою судьбу в собственные руки».

В результате ударов в стране погибли не менее 787 человек, сообщили 3 марта иранские государственные СМИ со ссылкой на данные Общества Красного Полумесяца Ирана. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных силовиков. Иран в ответ нанес удары по Израилю и по нескольким странам Персидского залива, где также есть погибшие. Тегеран утверждает, что не воюет с арабскими странами, а наносит удары по военным базам США в регионе.