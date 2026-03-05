В Ираке произошел блэкаут

CentralAsia (CA) - Министерство электроэнергетики Ирака в среду, 4 марта, сообщило о полном отключении электроэнергии в стране.

Как позже указали в ведомстве, причиной блэкаута стала техническая неисправность, вызванная внезапным падением необходимого объема газа на электростанции Румейла в провинции Басра - одной из ключевых для энергетической системы Ирака. Мощность там резко упала на 1900 мегаватт, что и вызвало отключение.

Судя по видеороликам, снятым очевидцами и выложенным в социальных сетях, в некоторых домах электричество все же есть, но уличное освещение полностью отсутствует.

На электростанциях и линиях электропередачи, которые, как указывает иракское агентство INA, в последнее время неоднократно подвергались атакам со стороны Ирана, проходят восстановительные работы.

Позднее Министерство электроэнергетики Ирака объявило о восстановлении работы электростанций в центральных провинциях страны. Об этом сообщает Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на заявление ведомства.

По данным министерства, ранее были запущены производственные мощности на севере — в провинциях Ниневия, Киркук и Салах-эд-Дин. Их восстановление проходило под руководством заместителя министра Халида Газаи аль-Маадхиди, в координации с Национальным центром управления.

В министерстве также сообщили, что на парогазовой электростанции Ди-Кар успешно перезапущены первый и четвертый энергоблоки. Работы по восстановлению остальных мощностей продолжаются.