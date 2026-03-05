Российский газовый танкер загорелся и затонул в Средиземном море

// Sternenko

CentralAsia (CA) - Во вторник вечером вблизи территориальных вод Мальты загорелся и затонул российский танкер «Арктик Метагаз», включенный в санкционные списки и перевозивший сжиженный природный газ, сообщает «Би-би-си».

«3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз», — говорится в утреннем заявлении, опубликованном в телеграм-канале российского Минтранса. — Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск».

Российские власти утверждают, что «нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины».

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину назвал произошедшее «террористическим актом» со стороны Украины.

По словам Путина, такие атаки дестабилизируют мировые энергорынки и бьют в первую очередь по Европе, которая помогает Украине.

«Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную и оружием, и деньгами, а киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», — сказал он.

В Службе безопасности Украины в ответ на вопрос Украинской службы Би-би-си заявили, что не комментирует ситуацию с танкером в Средиземном море.

Министерство транспорта РФ сообщает, что все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что судно могло ‌быть атаковано украинским морским дроном. Издание отмечает, что если украинская атака подтвердится, это будет первый случай атаки Украины на российский СПГ-танкер.

Танкер, который находится под санкциями США и Великобритании, в последний раз передал свое местонахождение в понедельник, когда находился вблизи мальтийского побережья, согласно данным Marine Traffic.

Судя по кадрам, распространяющимся в соцсетях, на борту начался сильный пожар. Видео пожара также опубликовало издание Insider.

Фотографии поврежденного судна опубликовал украинский блогер и активист Сергей Стерненко, он заявил, что оно получило серьезную пробоину в районе машинного отделения и не подлежит восстановлению. Позднее эту фотографию перепостил в телеграме глава украинского Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Центр координации спасательных операций Вооруженных сил Мальты накануне вечером сообщил, что получил сигнал бедствия от судна и установил его местонахождение.

Мальтийские военные пишут, что после этого провели спасательную операцию. Выжившие были обнаружены на борту спасательной шлюпки в пределах Ливийской зоны поиска и спасения.

Ливийская портовая администрация сообщила, что судно затонуло примерно в 130 морских милях (240 км) к северу от порта Сирт после «внезапных взрывов», за которыми последовал мощный пожар, что «в конечном итоге привело к его полному затоплению».

По данным ливийской администрации, судно перевозило примерно 62 тыс. метрических тонн СПГ и направлялось в египетский Порт-Саид.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация опубликовала сообщение о том, что судно лишь проходило через центральную часть Средиземного моря и «не имеет к ней никакого отношения».

Издание Times of Malta пишет, что судно вышло из Мурманска 24 февраля после погрузки на плавучей установке хранения и, вероятно, направлялось к Суэцу.

Примерно на последних 300 километрах маршрута танкер отключил систему автоматической идентификации.

Российская компания «СМП Техменеджмент», управляющая танкером и производитель СПГ «Новатэк» не предоставили комментариев по поводу инцидента.