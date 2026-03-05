Министерства иностранных дел Монголии и Швеции подписали меморандум о сотрудничестве

слева: Мария Мальмөр Стенергэрд и Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) -

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Королевства Швеция Мария Мальмөр Стенергэрд подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерствами иностранных дел двух стран. Об этом было сообщено на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Монголии, документ учреждает механизм для регулярного проведения диалога, направленного на расширение двусторонних отношений и сотрудничества, а также на содействие взаимным визитам на высоком и высшем уровне.

Министры иностранных дел Монголии и Швеции также провели официальные переговоры. В ходе переговоров стороны подтвердили широкий потенциал для дальнейшего расширения монголо-шведских отношений, имеющих более чем 60-летнюю историю, и для обогащения сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах, а также для активизации взаимодействия в области культуры, образования, социальной защиты и туризма.

Для достижения этих целей министры обсудили организацию взаимных визитов на высоком и высшем уровне, поддержание постоянного политического и государственного диалога, укрепление правовой базы и углубление связей между людьми. В частности, они обсудили заключение соответствующих соглашений между двумя странами, касающихся вопросов социальной защиты более чем 12 000 граждан Монголии, проживающих в Швеции, и упрощения визовых требований.

В рамках целей Монголии по стимулированию экономического роста и диверсификации экспорта монгольская сторона подчеркнула важность увеличения товарооборота с соседними странами. Было предложено поставлять сельскохозяйственную продукцию на шведский рынок, имеющий схожие климатические условия, и расширять сотрудничество со шведскими компаниями, являющимися мировыми лидерами в области передовых технологий.

Стороны договорились расширить сотрудничество в области образования, науки и культуры, значительно увеличить число монгольских студентов, обучающихся в Швеции, проводить совместные исследования по истории и культуре, поддерживать монголоведение и тесно сотрудничать в целях продвижения своих стран.

Министры также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. В этом контексте министр Батцэцэг выразила надежду, что Швеция направит высокопоставленных представителей на международные мероприятия, которые пройдут в Улан-Баторе в этом году, включая Улан-Баторский диалог и 17-ю Конференцию сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Она также пригласила министра Марию Мальмөр Стенергэрд посетить Монголию в удобное для нее время, как сообщило Министерство иностранных дел Монголии.

