Теплая погода ожидается в большинстве районов Монголии с 6 марта
семейство монгольских снежных барсов
// фото: ©Battulga Damiran

CentralAsia (MNG) -  

Прогноз погоды с 20:00 4 марта 2026 г. по 20:00 5 марта 2026 г.: Переменная облачность в большинстве районов. Ночью снега на всей территории не будет, днем ​​в Алтайских горах выпадет небольшой снег.

В окрестностях Улан-Батора ночью облачность уменьшится, днем ​​переменная облачность. Снега не будет. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью в районе Яармаг-Сонгино температура составит -25-27°C, в других районах -20-22°C, днем ​​-8-10°C.

