Теплая погода ожидается в большинстве районов Монголии с 6 марта
Прогноз погоды с 20:00 4 марта 2026 г. по 20:00 5 марта 2026 г.: Переменная облачность в большинстве районов. Ночью снега на всей территории не будет, днем в Алтайских горах выпадет небольшой снег.
В окрестностях Улан-Батора ночью облачность уменьшится, днем переменная облачность. Снега не будет. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью в районе Яармаг-Сонгино температура составит -25-27°C, в других районах -20-22°C, днем -8-10°C.
