экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Похороны аятоллы Хаменеи в Иране отложили на неопределённый срок
Али Хаменеи
Али Хаменеи

CentralAsia (CA) -  Церемонию прощания с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи отменили, сообщает агентство Tasnim.

Церемония должна была начаться вечером 4 марта и продлиться в течение трёх дней. Однако из-за огромного количества желающих присутствовать на прощании и невозможностью обеспечить полную безопасность её отменили.

Окончательное время проведения церемонии будет объявлено в ближайшее время, сообщил глава Координационного совета по исламской пропаганде провинции Тегеран Сейед Мохсен Махмуди.

«Учитывая большое количество заявок на участие в этой церемонии и необходимость предоставления соответствующих условий для размещения людей, было решено провести церемонию в более подходящее время», – сказал он.

28 февраля Израиль и США атаковали территорию Ирана. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что во время удара был убит верховный лидер Ирана 86-летний аятолла Али Хаменеи. 1 марта Иран подтвердил гибель аятоллы Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com