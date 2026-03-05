Похороны аятоллы Хаменеи в Иране отложили на неопределённый срок

Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Церемонию прощания с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи отменили, сообщает агентство Tasnim.

Церемония должна была начаться вечером 4 марта и продлиться в течение трёх дней. Однако из-за огромного количества желающих присутствовать на прощании и невозможностью обеспечить полную безопасность её отменили.

Окончательное время проведения церемонии будет объявлено в ближайшее время, сообщил глава Координационного совета по исламской пропаганде провинции Тегеран Сейед Мохсен Махмуди.

«Учитывая большое количество заявок на участие в этой церемонии и необходимость предоставления соответствующих условий для размещения людей, было решено провести церемонию в более подходящее время», – сказал он.

28 февраля Израиль и США атаковали территорию Ирана. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что во время удара был убит верховный лидер Ирана 86-летний аятолла Али Хаменеи. 1 марта Иран подтвердил гибель аятоллы Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.