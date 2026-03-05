экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Взрыв произошел на танкере у берегов Кувейта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Взрыв произошел возле танкера стоявшего в 30 морских милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. Об этом сообщило Управление морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO), передает Reuters.

Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что услышал и увидел сильный взрыв по левому борту, а затем, как отходит небольшое судно.

В воде была замечена нефть, вытекающая из грузового отсека. Это может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Судно также получило повреждения и начало набирать воду.

Все члены экипажа в безопасности, добавили в UKMTO.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com