Взрыв произошел на танкере у берегов Кувейта

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Взрыв произошел возле танкера стоявшего в 30 морских милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. Об этом сообщило Управление морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO), передает Reuters.

Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что услышал и увидел сильный взрыв по левому борту, а затем, как отходит небольшое судно.

В воде была замечена нефть, вытекающая из грузового отсека. Это может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Судно также получило повреждения и начало набирать воду.

Все члены экипажа в безопасности, добавили в UKMTO.