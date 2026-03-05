Взрыв произошел на танкере у берегов Кувейта
- 10:39, 05 марта 2026
CentralAsia (CA) - Взрыв произошел возле танкера стоявшего в 30 морских милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. Об этом сообщило Управление морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO), передает Reuters.
Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что услышал и увидел сильный взрыв по левому борту, а затем, как отходит небольшое судно.
В воде была замечена нефть, вытекающая из грузового отсека. Это может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Судно также получило повреждения и начало набирать воду.
Все члены экипажа в безопасности, добавили в UKMTO.
