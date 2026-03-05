Politico: Операция США в Иране может затянуться минимум на 100 дней, или даже продлиться до сентября

CentralAsia (CA) - Центральное командование Вооруженных сил США запрашивает у Пентагона отправку дополнительных сотрудников военной разведки в свою штаб-квартиру во Флориде для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а скорее всего — до сентября, пишет Politico со ссылкой на внутренние документы.

Это признак того, что военное ведомство уже распределяет финансирование на операции, которые могут продлиться гораздо дольше первоначального четырехнедельного срока, обозначенного Дональдом Трампом, пишет Politico.

Пентагон также пытается отправить в регион больше средств ПВО, особенно малогабаритных и менее дорогих систем по борьбе с дронами, которые ведомство разрабатывало в последние годы, сообщил американский чиновник.

Politico отмечает, что команда Трампа «не в полной мере предвидела широкие последствия» войны в Иране. Еще одним признаком этого издание называет то, что Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации дипломатических работников с Ближнего Востока. По словам источника из Госдепартамента, высшее руководство ведомства взяло на себя управление эвакуацией, которой обычно занимаются сотрудники консульств и бюро.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. По данным Тегерана, погибли уже более 500 американских военнослужащих.