Иран признал потопление фрегата Dena подлодкой США в Индийском океане, погибли 87 человек
Предыстория: Пентагон: Подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки

CentralAsia (CA) -  США «горько пожалеют» из-за потопления иранского фрегата «Дена» (IRIS Dena) у Шри-Ланки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«США совершили злодеяние на море, в 2000 милях от берегов Ирана. Фрегат «Дена», находившийся в гостях у ВМС Индии с почти 130 моряками на борту, был атакован в международных водах без предупреждения. Помяните мои слова: США горько пожалеют о созданном ими прецеденте», — написал Арагчи в соцсети X.

Накануне американская подводная лодка нанесла удар по иранскому фрегату «Дена» у южного побережья Шри-Ланки — в международных водах Индийского океана. «Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По данным властей Шри-Ланки, в результате удара погибли 87 человек, 32 были спасены, еще 60 числятся пропавшими без вести.

