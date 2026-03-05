В аэропорту азербайджанского города Нахичевань упал иранский дрон. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана

CentralAsia (CA) - Иранский дрон упал на территории аэропорта в городе Нахичевань в Азербайджане. Видео с места происшествия публикуют азербайджанские СМИ.

Украинский телеграм-канал Supernova+ пишет, что по аэропорту ударил «Шахед-136».

От Нахичеваня до иранской границы менее 30 километров.

МИД Азербайджана заявил, что в результате удара дрона повреждена инфраструктура аэропорта, пострадали два человека. Еще один иранский дрон, по данным внешнеполитического ведомства, упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Министерство вызвало посла Ирана Моджтабу Демирчилу.

МИД Азербайджана требует от Ирана «в кратчайшие сроки прояснить данный инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем».

Произошедшее, подчеркнул азербайджанский МИД, «противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе».

Азербайджанская сторона также заявила, что оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.