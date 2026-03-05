экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль заявил об ударе по подземному хранилищу баллистических ракет Ирана

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по подземному хранилищу баллистических ракет Ирана, пусковым установкам ракет большой дальности и складам ракет, предназначенных для использования против самолетов. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале.

«Во время ударов истребитель ВВС Израиля обнаружил нескольких боевиков иранского режима, управляющих заряженной пусковой установкой, предназначенной для использования против самолетов. Истребитель поразил пусковую установку и боевиков, сорвав запуски по израильским самолетам, действовавшим над Ираном»,— указано в сообщении ЦАХАЛа.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. По данным газеты The Times of Israel, ЦАХАЛ намерен продолжать военные действия как минимум одну-две недели. Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что США планируют наносить удары по Ирану не менее 100 дней.

