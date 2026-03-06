Американская Avsoft заключила договор на обучение с авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines

«Компания Avsoft International с гордостью объявляет о подписании нового контракта на обучение с MIAT Mongolian Airlines, национальным авиаперевозчиком Монголии», — передает MiddleAsianNews.

В соответствии с соглашением, MIAT внедрит систему управления обучением Avsoft (avLMS) для организации обучения пилотов различных типов самолетов, а также для улучшения возможностей административного контроля и отчетности.

В рамках этого контракта MIAT будет использовать курсы Avsoft по авиационным системам для самолетов Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8, Boeing 757-200, Boeing 767-300, Boeing 787-8 и CRJ-700.

В дополнение к этим специализированным курсам для авиационного флота, участники MIAT также получат доступ к обширной библиотеке общих тем Avsoft, что обеспечит централизованное решение для удовлетворения потребностей в периодическом и базовом обучении.

Система avLMS от Avsoft разработана специально для авиационных учебных заведений и предлагает мощные возможности формирования отчетов, упрощенное назначение курсов, а также отслеживание прогресса пилотов и соблюдения ими требований в режиме реального времени. Система позволяет администраторам учебных программ эффективно отслеживать квалификацию, создавать подробные отчеты и осуществлять надзор за соблюдением нормативных требований с большей легкостью и точностью.

«Для нас большая честь поддержать MIAT Mongolian Airlines масштабируемым и практичным решением для обучения», — заявил представитель Avsoft International. «Наша цель — предоставить учебным отделам инструменты, которые упростят администрирование, обеспечивая при этом пилотам доступ к высококачественным и надежным учебным материалам».

Это соглашение еще раз подтверждает продолжающийся рост компании Avsoft International на мировом рынке авиации и ее стремление предоставлять специализированные решения в области электронного обучения, адаптированные к операционным потребностям авиакомпаний по всему миру.

Компания Avsoft International базируется в США, её штаб-квартира находится в городе Аврора, штат Колорадо. Компания специализируется на предоставлении онлайн-курсов по авиационной подготовке, систем управления обучением (LMS) и учебных материалов для пилотов и бортпроводников авиакомпаний по всему миру.

