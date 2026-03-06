Президент Вьетнама заявил, что помощь Монголии в борьбе страны за национальную независимость навсегда останется в памяти

слева: Ганзориг Дамдин и Президент Вьетнама Лыонг Кыонг

Вьетнам неизменно придает большое значение и стремится к дальнейшему укреплению традиционной дружбы с Монголией во всех областях в соответствии с возможностями и потребностями обеих сторон, удовлетворяя интересы и чаяния их народов и способствуя миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и во всем мире. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят и высоко ценят ценную поддержку и помощь Монголии в борьбе страны за национальную независимость в прошлом, а также в нынешнем процессе национального строительства и развития.

Как сообщает издание Báo Điện tử, президент Лыонг Кыонг сделал это заявление во время приема в Ханое в среду председателя Верховного суда Ганзорига Дамдина.

Вьетнамский лидер выразил удовлетворение устойчивым укреплением и позитивным развитием давней двусторонней дружбы в последние годы, отметив значительные и существенные достижения в политике, экономике, торговле, образовании и обмене между людьми. В частности, в сентябре 2024 года отношения между двумя странами были повышены до уровня всеобъемлющего партнерства.

Президент Кыонг также приветствовал неизменную приверженность Монголии развитию отношений с Вьетнамом, назвав эту страну «третьим соседом» и одним из ведущих партнеров Монголии в Юго-Восточной Азии.

Со своей стороны, Ганзориг Дамдин заявил, что двустороннее сотрудничество продолжает укрепляться и углубляться на более содержательном уровне, включая расширение связей между верховными судами двух стран. Он высоко оценил социально-экономические достижения Вьетнама за последние годы под руководством партии, отметив, что страна стала все более динамичной, а ее международный авторитет и престиж неуклонно растут.

В ходе брифинга для своего собеседника о результатах переговоров с вьетнамским коллегой Дамдин заявил, что обе стороны провели углубленные дискуссии по развитию своих судебных систем, обменялись опытом и договорились о дальнейшем обмене знаниями. Он выразил уверенность в том, что всестороннее партнерство будет и впредь процветать, а судебное сотрудничество станет одним из его ключевых столпов.

Признавая усилия двух верховных судов по укреплению судебных связей, президент Куонг отметил, что на основе меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в судебной сфере, подписанного в июне прошлого года, суды активизировали обмен делегациями, подготовку кадров, обмен опытом в судебной практике, взаимную правовую помощь и поддержку развития современных судебных институтов. Он выразил поддержку их практической и эффективной совместной работе, способствующей более широкому развитию двусторонних отношений.

