ИТ-сектор в центре внимания: Монголия, — Emerging Europe

Как передает MiddleAsianNews, Улан-Батор впечатляюще оцифровал государственные услуги. Создание ориентированного на экспорт ИТ-сектора — это уже совсем другое дело.

Монголия добилась замечательного результата: она совершила прямой скачок к цифровому управлению, не создав предварительно необходимый технологический сектор, который, как можно было бы ожидать, предшествовал бы такой трансформации.

Платформа E-Mongolia, запущенная в 2020 году, предлагает 181 государственную услугу через мобильное приложение и веб-сайт, и планируется добавить еще 492. Она объединяет такие системы, как E-Barimt (продвижение НДС) и E-Halamj (услуги социального обеспечения), через единый интерфейс, способствуя реализации стратегии «Видение Монголии 2050» за счет сокращения бюрократии. Агентство по регулированию государственных цифровых услуг, созданное в 2022 году, возглавляет эти реформы. Монголия поднялась с 74-го на 46-е место из 193 стран в Индексе развития электронного правительства ООН за 2024 год — значительное достижение для страны с населением 3,3 миллиона человек, не имеющей выхода к морю и расположенной между Россией и Китаем.

Однако, если копнуть глубже, цифровая трансформация Монголии оказывается гораздо более масштабной, чем это преподносится в рекламных материалах. В рейтинге экосистемы StartupBlink страна занимает 80-е место в мире, поднявшись на одну позицию, но с отрицательным годовым ростом на пять процентов. В стране зарегистрировано 75 стартапов, и она занимает пятое место в Восточной Азии. В сфере образовательных технологий лидирует Монголия, занимая 57-е место в мире и пятое в регионе с 13 стартапами (17 процентов от общего числа). В период с 2017 по 2025 год Монголия привлекла всего $14 млн инвестиций в стартапы — сумма, которой едва хватило бы на финансирование одного раунда финансирования серии А в других странах.

Правительственные инициативы выходят за рамки электронного правительства. Программа «Цифровая нация» направлена ​​на повышение прозрачности, сокращение бюрократии и поддержку предпринимательства.

Усилия по расширению электронной коммерции, финансовых услуг и программ поддержки молодежного предпринимательства, таких как Youth Business Mongolia, обеспечивают определенную инфраструктуру, но по сравнению с более зрелыми экосистемами они все еще находятся на начальной стадии развития.

В индексе конкурентоспособности ИТ-сектора Reinvantage Монголия впервые заняла 26-е место из 32 стран, опередив Албанию на 0.56 пункта и отстав от Молдовы на 0.87 пункта. Страна демонстрирует удивительно хорошие результаты по показателю экономического воздействия (12-е место), но ужасные — по показателю деловой среды (30-е место), что говорит о том, что сектор генерирует скромную ценность, несмотря на работу в сложных условиях регулирования.

Основные показатели свидетельствуют о том, что этот сектор практически неотличим от телекоммуникаций. Средняя валовая заработная плата в сфере ИКТ в 2024 году составила 673 евро — на 81 процент выше, чем в 2020 году, но все еще остается одной из самых низких среди исследованных отраслей. Что еще более показательно, средняя заработная плата по всей экономике достигла 636 евро, что составляет всего 6-процентную разницу — один из самых маленьких разрывов среди всех стран и свидетельствует о том, что ИКТ-сектор имеет минимальную ценность по сравнению с другими секторами.

В 2024 году число занятых в сфере ИКТ превысило 21 000 человек по сравнению с 17 500 в 2020 году — рост составил 20.8%, что ниже среднего показателя, но быстрее, чем рост общей занятости на 8.5%. Доля ИКТ-сферы в общем объеме занятости выросла с 1.4% до 1.6%, что составляет примерно половину от среднего показателя, составляющего почти 3%.

Число студентов, обучающихся по специальностям, связанным с ИКТ, выросло на 44.7 процента в период с 2020 по 2024 год. Количество выпускников увеличилось почти на 39 процентов, что свидетельствует о растущем интересе, хотя и с низкого исходного уровня. Экспорт ИКТ-услуг составляет всего 0.26 процента ВВП, что значительно ниже среднего показателя в 2.3 процента (за исключением Кипра). Добавленная стоимость составляет 2.02 процента по сравнению со средним показателем в 4.59 процента. Эти цифры подтверждают, что в секторе ИКТ Монголии доминирует телекоммуникационная отрасль, а не информационные технологии.

«Монголия компетентно оцифровала государственное управление. Создание ИТ-индустрии, способной экспортировать услуги, требует совершенно иных возможностей, которые Монголия еще не продемонстрировала», — отметило издание Emerging Europe.

