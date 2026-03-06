Правительство представит парламенту пересмотренный проект закона о государственной тайне

CentralAsia (MNG) -

Коррупция и злоупотребление властью, скрываемые под грифом государственной тайны, будут пресечены. Об этом информирует MiddleAsianNews.

В ходе своего очередного заседания 4 марта 2026 года Кабмин принял решение представить в Великий Государственный Хурал пересмотренный проект Закона о государственной тайне, проект Закона об утверждении перечня государственной тайны и соответствующие законодательные предложения.

В проекте предлагается переименовать действующий Закон о государственной и служебной тайне в Закон о государственной тайне и создать правовую основу, регулирующую только вопросы, связанные с государственной тайной.

Заместитель министра юстиции и внутренних дел Мөнх-Эрдэнэ Дэмбэрэлцэрэн заявил: «Существует более 894 предметов, классифицированных как государственная тайна. После принятия Закона о государственной тайне все они станут достоянием общественности».

Заместитель министра юстиции и внутренних дел Мөнх-Эрдэнэ Дэмбэрэлцэрэн

Несмотря на то, что действующий Закон о государственной и служебной тайне предусматривает, что информация должна быть законно и обоснованно засекречена как государственная или служебная тайна, на практике государственные органы и должностные лица незаконно и необоснованно засекречивали информацию как служебную тайну. Это негативно сказалось на прозрачности и открытости в деятельности государства, подорвало право граждан на информацию и создало условия, благоприятствующие коррупции и злоупотреблению служебным положением.

Таким образом, проект закона направлен на создание правовой среды, обеспечивающей открытость и прозрачность информации, хранящейся в государственных органах, за исключением информации, законно классифицируемой как государственная тайна.

Согласно действующему законодательству, информация, которая может «нанести вред интересам отраслей, государственных органов или других юридических лиц», может быть классифицирована как государственная тайна. Такая широкая формулировка значительно расширила сферу действия, тип и содержание информации, которая может оставаться конфиденциальной, и позволила классифицировать информацию на основе узких институциональных интересов. Соответственно, проект полностью исключает из закона все положения, касающиеся государственной тайны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения