Парламентская делегация Монголии посетила Чешскую Республику

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с заместителем председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Бат-Эрдэнэ Жадамбой совершила официальный визит в Чешскую Республику по приглашению вице-председателя Сената чешского парламента Йитки Сейтловой с 1 по 4 марта 2026 года. Об этом сообщает Parliament.mn.

Этот визит стал продолжением официального визита вице-председателя Сената Чехии Йитки Сейтловой в Монголию в октябре 2025 года, который состоялся в рамках 75-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой. Визит послужил укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества и отношений между высшими законодательными органами двух стран.

В ходе визита делегация во главе с заместителем спикера Бат-Эрдэнэ провела официальные встречи с вице-председателем Сената Йиткой Сейтловой, вице-председателем Палаты депутатов Патриком Нахером и председателем Постоянного комитета Сената по региональному развитию, государственному управлению и окружающей среде Збынеком Линхартом. Они также нанесли визит вежливости Его Превосходительству Милошу Выстрчилу, председателю Сената.

На официальных встречах заместитель председателя Бэт-Эрдэнэ выразил удовлетворение тем, что Монголия и Чешская Республика поддерживают частоту политических и взаимных визитов на высоком уровне, активно развивая сотрудничество и отношения между своими законодательными органами. Он отметил, что Монголия стремится обогатить Всеобъемлющее партнерство с Чешской Республикой — важным партнером в Европе и «третьим соседом» Монголии — более сильным экономическим содержанием, а также расширить и укрепить сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, автомобильного транспорта, инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и животноводства, промышленности, здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, культуры и других ключевых секторах.

Он также отметил, что в августе этого года Монголия примет 17-ю сессию Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (COP17), а в октябре в Улан-Баторе состоится Международная встреча женщин-парламентариев, и пригласил чешских представителей принять активное участие в этих мероприятиях.

Чешская сторона высоко оценила усилия и активное участие Монголии в охране окружающей среды и борьбе с опустыниванием и выразила готовность участвовать в вышеупомянутых международных встречах на высоком уровне. Они также высоко оценили прогресс Монголии в увеличении участия женщин в парламенте и в эффективной поддержке женского лидерства в принятии решений, отметив, что Монголия стала одной из ведущих стран Азии по количеству женщин-депутатов парламента.

Кроме того, заместитель спикера Бат-Эрдэнэ принял представителей аппарата Его Превосходительства Томио Окамуры, спикера Палаты депутатов чешского парламента; Петра Садовского, члена Палаты депутатов и руководителя чешско-монгольской парламентской группы; Павла Райхрта, почетного консула Монголии в Чешской Республике; а также представителей бизнеса во главе с Радеком Якубским, вице-президентом Чешской торговой палаты.

Заместитель спикера Бат-Эрдэнэ подчеркнул важность дальнейшего развития монголо-чешского сотрудничества на основе богатых традиций двусторонних отношений и тесных связей между двумя народами, в частности, путем содействия развитию малых и средних предприятий с использованием чешских технологий и ноу-хау, при взаимной поддержке на парламентском уровне. Он также выразил благодарность чешским властям за внимание к благополучию монгольских граждан, проживающих в Чешской Республике, и за поддержку их безопасности и возможностей жить со своими семьями и получать образование.

