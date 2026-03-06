Заместитель спикера встретился с региональным директором FDA

слева: Пүрэвдорж Бөхчулуун и Амела Обер

CentralAsia (MNG) - 2 марта заместитель спикера парламента Пүрэвдорж Бөхчулуун встретился с региональным директором Французского агентства развития (FDA) по Центральной и Восточной Азии Амели Обер. Об этом сообщает Parliament.mn.

В начале встречи заместитель спикера Пүрэвдорж отметил стремление поднять быстро развивающиеся двусторонние отношения и сотрудничество между двумя странами на уровень стратегического партнерства. Он подчеркнул, что недавно сформированный монгольский парламент в составе 126 членов за прошедший год одобрил два закона и проект договора, касающийся Франции, что отражает усилия Монголии.

Региональный директор FDA представила обширные знания и опыт FDA в таких областях, как энергетика, здравоохранение, образование, экотуризм и развитие сельских районов. Она подчеркнула, что агентство успешно реализует проекты и программы, которые поддерживают средства к существованию людей, проживающих в отдаленных районах.

Посол Французской Республики в Монголии Коринн Перейра Да Силва выразила благодарность заместителю председателя за его усилия по развитию дипломатических отношений между Монголией и Францией и выразила надежду на продолжение поддержки для расширения партнерства на пороге новой эры, знаменующей 61-ю годовщину установления дипломатических отношений.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и взаимно отметили важность политических и правовых рамок для реализации совместных проектов и программ. Во встрече приняли участие посол Французской Республики и другие сотрудники посольства.

