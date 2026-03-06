Власти усиливают меры по предотвращению риска распространения дзуда по всей стране

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Ганхуяг Хассуурь провел виртуальное совещание с губернаторами всех 21 аймаков и аймаковскими чрезвычайными комиссиями, дав указания по мерам реагирования в связи с текущими зимними и весенними условиями. Об этом сообщилось на официальной странице заместителя премьер-министра Монголии в Facebook.

В ходе брифинга заместитель премьер-министра Ганхуяг поручил местным властям незамедлительно принять необходимые меры реагирования в соответствии с развивающейся ситуацией. Он подчеркнул, что правительство и Государственная чрезвычайная комиссия должны обеспечить бесперебойное и своевременное предоставление медицинских и других государственных услуг скотоводам и гражданам. Он также призвал к активизации усилий на местном уровне, направленных на снижение и предотвращение рисков, возникающих в результате суровых зимних и весенних условий, а также на смягчение потенциальных последствий.

С наступлением весны заместитель премьер-министра дополнительно поручил властям незамедлительно утилизировать туши скота, чтобы предотвратить вспышки высокозаразных болезней животных.

По решению правительства и Государственной чрезвычайной комиссии определенное количество оборудования, материалов и кормов для скота было выделено из государственного резерва для медицинских центров аймаков и сомонов, канцелярий губернатора и местных подразделений по управлению чрезвычайными ситуациями. В рамках поддержки предоставляется 20 высокомобильных транспортных средств, два автогрейдера и пять погрузчиков для аймаков и сомонов, где сильные снегопады заблокировали дороги и горные перевалы, а также 796 тонн сена, 8154 тонны кормов и 50 тонн топлива, которые распределяются между каждым аймаком из государственного резерва. Ожидается, что эти ресурсы сыграют решающую роль в восстановлении дорог и перевалов в сильно пострадавших районах, оказании помощи скотоводам и облегчении транспортных и логистических проблем.

