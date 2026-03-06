Главный американский дипломат на следующей неделе совершит поездку в Монголию, Южную Корею и Японию

Майкл Джордж ДеСомбре, помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона

Как передает MiddleAsianNews, главный американский дипломат по вопросам Восточной Азии на следующей неделе отправится в Монголию, Южную Корею и Японию для укрепления сотрудничества с этими странами по «общим приоритетам» в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило в четверг Государственное департамент.

С понедельника по 17 марта помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкл ДеСомбре посетит Токио, Сеул и Улан-Батор, сообщило Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона министерства в сообщении на X.

Запланированная поездка президента США Дональда Трампа в Северо-Восточную Азию совпадет с его визитом в Китай на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, который, как сообщается, состоится в конце марта — начале апреля. Это подогревает предположения о том, что Трамп может попытаться возобновить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего визита в Азию.

На недавнем съезде ключевой партии Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна «нет причин не ладить с США», если Вашингтон отменит свою враждебную политику, отметив, что перспективы американо-северокорейских связей «полностью зависят от позиции США», как сообщают северокорейские государственные СМИ.

Майкл Джордж ДеСомбре (родился в 1968 году) — помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Ранее он был послом США в Королевстве Таиланд. До и в период между назначениями на государственные должности он был партнером юридической фирмы Sullivan & Cromwell. Он также был председателем отделения организации Save the Children в Гонконге.

10 марта 2025 года президент Трамп выдвинул кандидатуру ДеСомбре на должность помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. 7 октября 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру вместе с более чем 100 другими кандидатами, проголосовав 51 голосом против 47. Присяга была принесена 10 октября 2025 года.

ДеСомбре родился в 1968 году в Чикаго, штат Иллинойс. Он получил степень бакалавра искусств в области количественной экономики и степень магистра искусств в области восточноазиатских исследований в Стэнфордском университете. В 1995 году он с отличием (magna cum laude) окончил Гарвардскую юридическую школу.

До назначения на должность в Бангкоке в 2020 году ДеСомбре жил в Гонконге, прожив в Азии два десятилетия. Он свободно владеет китайским языком (мандарин), а также говорит на корейском и японском языках. Он является болельщиком сборной США по регби и активно участвует в интеллектуальной и благотворительной жизни общества. Женат, имеет четверых детей.

