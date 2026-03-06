экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров

CentralAsia (CA) -  В обновленном рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров Global Rich List 2026 на первой позиции расположился Китай, опередив США, следует из доклада китайской исследовательской организации Hurun Research Institute («Хужунь»). По данным на январь, в списке указаны 726 новых участников, 318 из них — граждане Китая.

«Хужунь» утверждает, что общее количество долларовых миллиардеров в мире впервые превысило порог в 4 тыс. и достигло 4020 человек . В Китае насчитывается 1110 миллиардеров, что на 287 больше к предыдущему году. На второй позиции США, где их 1000 (+130). Третье место у Индии — 308 человек (+24). За ними следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла седьмую строчку рейтинга — 105 миллиардеров (+10). В десятку также вошли Австралия, Сингапур и Канада.

Самым богатым человеком на планете шестой год подряд остается американский миллиардер Илон Маск. Его состояние составило $792 млрд.

В списке компаний-миллиардеров 114 представляют сферу разработки искусственного интеллекта. 46 из них вошли в ростер впервые, что делает ИИ крупнейшим источником создания новых миллиардеров, отмечает «Хужунь».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com