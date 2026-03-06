Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров

CentralAsia (CA) - В обновленном рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров Global Rich List 2026 на первой позиции расположился Китай, опередив США, следует из доклада китайской исследовательской организации Hurun Research Institute («Хужунь»). По данным на январь, в списке указаны 726 новых участников, 318 из них — граждане Китая.

«Хужунь» утверждает, что общее количество долларовых миллиардеров в мире впервые превысило порог в 4 тыс. и достигло 4020 человек . В Китае насчитывается 1110 миллиардеров, что на 287 больше к предыдущему году. На второй позиции США, где их 1000 (+130). Третье место у Индии — 308 человек (+24). За ними следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла седьмую строчку рейтинга — 105 миллиардеров (+10). В десятку также вошли Австралия, Сингапур и Канада.

Самым богатым человеком на планете шестой год подряд остается американский миллиардер Илон Маск. Его состояние составило $792 млрд.

В списке компаний-миллиардеров 114 представляют сферу разработки искусственного интеллекта. 46 из них вошли в ростер впервые, что делает ИИ крупнейшим источником создания новых миллиардеров, отмечает «Хужунь».