Трамп заявил, что должен участвовать в выборе нового лидера Ирана

На этой фотографии, опубликованной Белым домом 28 февраля, президент Дональд Трамп руководит операцией «Эпическая ярость» вместе с госсекр

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил в разговоре с изданием Axios, что должен участвовать в подборе кандидатуры на роль нового лидера Ирана. Сына убитого аятоллы Хаменеи он подходящей кандидатурой не считает.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — не тяжеловес», — сказал Трамп Axios, имея в виду сообщения, что главным кандидатом в преемники убитого в субботу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба.

«Я должен участвовать в назначении, как с Делси в Венесуэле. Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим кого-то, кто принесет Ирану мир и гармонию», — заявил Трамп.

Делси Родригес — временный президент Венесуэлы. Она заняла этот пост в январе после захвата американцами президента Николаса Мадуро, при котором Родригес была вице-президентом.

После этого Трамп в телефонном интервью NBC News заявил, что хочет полного смещения всех руководящих структур в Иране. По словам Трампа, у него у также есть несколько кандидатур на роль «хорошего лидера».

По данным корреспондента Би-би-си в Северной Америке Уилла Гранта, сложно представить, как Трамп может лично участвовать в выборе нового лидера Ирана.

С точки зрения администрации Трампа, ключевым преимуществом Делси Родригес была ее готовность перевернуть страницу военных действий США на территории Венесуэлы, в результате которых в начале января от власти был отстранен ее предшественник Николас Мадуро.

При этом она также позволила США получить полный контроль над обширными нефтяными запасами Венесуэлы. Однако южноамериканская страна сильно отличается от ближневосточной, как и их правительства.

Если администрация Трампа, судя по всему, готова работать с остатками режима Мадуро — по крайней мере, на данный момент — то сложно представить, как президент США будет лично участвовать в назначении нового главы исламской теократии.