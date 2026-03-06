Из-за войны в Иране в Туркменистане резко подорожали продукты, сигареты и стройматериалы

CentralAsia (TM) - Военные действия на территории Ирана привели к росту цен в Туркменистане. Подорожали продукты питания, бытовая химия, сигареты и строительные материалы, сообщает издание turkmen.news.

По данным источников, сильнее всего выросли цены на продукты. Так, картофель из Ирана в Ашхабаде подорожал почти втрое — с 5–6 до 17 манатов за килограмм. Огурцы также выросли в цене до 17 манатов за килограмм (ранее около 8 манатов).

Цитрусовые подорожали примерно в два раза: апельсины — с 9 до 18 манатов, мандарины — с 12 до 22 манатов. Яблоки сейчас продаются по 17 манатов, хотя ещё недавно стоили около 10 манатов за килограмм.

Жители страны также отмечают рост цен на бытовую химию. Например, жидкие стиральные средства Comfort и Persil подорожали примерно на 10–15 манатов. Средства для мытья посуды под брендами AVE, Persil и Test выросли в цене примерно на 20–60%. Продавцы предупреждают, что запасы товаров сокращаются и стоимость может продолжить расти.

В среднем на 35–40% подорожали сигареты. Пачка Kent, стоившая ранее 60–65 манатов, сейчас продаётся по 85–90 манатов. Сигареты ESSE подорожали с 50–55 до 80 манатов, Winston, Royale и Private — до 75 манатов. Стоимость Marlboro выросла почти вдвое — с 95 до 170 манатов.

Кроме того, примерно на 40% увеличились цены на строительные материалы — цемент, металл и древесину. Это связано с тем, что часть стройматериалов поставлялась из Объединённых Арабских Эмиратов через территорию Ирана. Из-за войны предпринимателям приходится искать альтернативные маршруты доставки через Грузию и Азербайджан.

По словам экспертов, рост цен объясняется сильной зависимостью Туркменистана от импорта иранских товаров, которые считаются более качественными, чем местная продукция.

Как отмечается, подобные скачки цен уже происходили ранее — например, летом во время 12-дневной войны в регионе и осенью 2024 года, когда Иран временно закрывал границу. О наличии долгосрочной стратегии реагирования на такие кризисы власти Туркменистана публично не сообщают.