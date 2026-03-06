Один день операции США против Ирана обходится почти в $900 млн — аналитики

CentralAsia (CA) - Военная операция США против Ирана под названием Epic Fury («Эпическая ярость») обходится Вашингтону примерно в 900 млн долларов в сутки. Об этом говорится в анализе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает РБК-Украина.

По оценке аналитиков, первые 100 часов операции стоили около 3,7 млрд долларов, что составляет примерно 891 млн долларов ежедневно. При этом значительная часть расходов не была предусмотрена в военном бюджете США — около 3,5 млрд долларов.

Отмечается, что интерес к стоимости операции проявляют члены Конгресса США, СМИ и общественность, однако ранее назывались разные оценки.

По мнению экспертов CSIS, расходы могут уменьшиться, если американские вооруженные силы перейдут на более дешевые боеприпасы, а интенсивность атак со стороны Ирана снизится. В то же время дальнейшая стоимость операции будет зависеть от масштабов боевых действий и эффективности ответных мер Ирана.

Операция Epic Fury началась 28 февраля, когда США начали военные действия против Ирана, к которым позже присоединился Израиль.