Следствие США допускает причастность американских военных к удару по школе в Иране, - Reuters

CentralAsia (CA) - Американские военные следователи считают вероятным, что удар по школе для девочек в Иране, в результате которого погибли десятки детей, мог быть нанесён силами США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, расследование инцидента продолжается, и окончательные выводы пока не сделаны. Следователи лишь предварительно допускают, что к атаке могли быть причастны американские военные.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, какие именно доказательства легли в основу этой оценки. Также не раскрываются данные о типе использованного боеприпаса, конкретных подразделениях, которые могли быть ответственны за удар, и возможных причинах атаки.

Речь идет о начальной школе для девочек «Shajareh Tayyebeh» (Шаджаре Тайебе). Она находилась в городе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, недалеко от Персидского залива. По данным иранских властей, погибли от 150 до 180 человек, в основном школьницы и учителя.