Токаев осудил атаку беспилотников на аэропорт Азербайджана

Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент с падением беспилотников на территории аэропорта в Нахичевань. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

По его словам, позиция главы государства заключается в решительном осуждении произошедшего, которое рассматривается как акт против братского и союзнического для Казахстана Азербайджана.

При этом президент выразил надежду на проведение совместного и всестороннего расследования инцидента с участием Иран. Он также подчеркнул важность урегулирования возникшей ситуации дипломатическим путем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты, предположительно запущенные с территории Ирана, упали на территорию аэропорта в Нахичевани. В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что в результате происшествия было повреждено здание аэропорта, а также пострадали несколько мирных жителей.

В свою очередь, в Тегеране отвергли обвинения в запуске дронов в направлении Азербайджана. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана отметили, что подобные инциденты ранее могли быть организованы Израилем с целью осложнить отношения между мусульманскими государствами.

