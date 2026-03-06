экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев осудил атаку беспилотников на аэропорт Азербайджана
Токаев
Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент с падением беспилотников на территории аэропорта в Нахичевань. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.  

По его словам, позиция главы государства заключается в решительном осуждении произошедшего, которое рассматривается как акт против братского и союзнического для Казахстана Азербайджана.  

При этом президент выразил надежду на проведение совместного и всестороннего расследования инцидента с участием Иран. Он также подчеркнул важность урегулирования возникшей ситуации дипломатическим путем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.  

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты, предположительно запущенные с территории Ирана, упали на территорию аэропорта в Нахичевани. В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что в результате происшествия было повреждено здание аэропорта, а также пострадали несколько мирных жителей.

В свою очередь, в Тегеране отвергли обвинения в запуске дронов в направлении Азербайджана. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана отметили, что подобные инциденты ранее могли быть организованы Израилем с целью осложнить отношения между мусульманскими государствами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com