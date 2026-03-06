Генеральный секретарь Организации тюркских государств осуждает атаки БПЛА на гражданские объекты в Нахчыване

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев решительно осуждает атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществлённые с территории Ирана по гражданским объектам в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

В своем заявлении он подчеркнул важность недопущения повторения подобных действий и призвал к сдержанности с целью предотвращения дальнейшего ухудшения региональной обстановки и возможной эскалации напряжённости в регионе.

Генеральный секретарь ОТГ вновь подтвердил полную солидарность секретариата ОТГ с правительством и братским народом Азербайджана.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты, предположительно запущенные с территории Ирана, упали на территорию аэропорта в Нахичевани. В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что в результате происшествия было повреждено здание аэропорта, а также пострадали несколько мирных жителей.

В свою очередь, в Тегеране отвергли обвинения в запуске дронов в направлении Азербайджана. В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана отметили, что подобные инциденты ранее могли быть организованы Израилем с целью осложнить отношения между мусульманскими государствами.