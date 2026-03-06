Удар по школе в Иране мог произойти во время атаки США на базу КСИР, - NYT

Спутниковые снимки показывают масштаб разрушений. Слева школа 24 мая 2024, справа 4 мая 2026 года

CentralAsia (CA) - Удар по начальной школе в городе Минаб на юге Ирана 28 февраля, в результате которого погибли десятки людей, включая детей, вероятно произошёл одновременно с атакой на расположенную рядом военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в анализе, опубликованном изданием The New York Times.

Этот эпизод считается самым смертоносным случаем гибели мирных жителей с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. При этом ни одна из сторон пока официально не взяла на себя ответственность за произошедшее.

По данным расследования The New York Times, основанного на спутниковых снимках, публикациях в социальных сетях и проверенных видеозаписях, здание школы получило серьёзные повреждения в результате точечного удара, который произошёл одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу КСИР.

Также отмечается, что в официальных заявлениях сообщалось о действиях американских сил против морских целей в районе Ормузского пролива, где находится база КСИР. Это указывает на то, что именно США могли нанести этот удар.

В Белом доме, отвечая на запрос The New York Times, сослались на заявление пресс-секретаря Каролин Ливитт, сделанное на пресс-конференции в среду. На вопрос о том, наносили ли США авиаудар по школе, она ответила: «Насколько нам известно — нет», добавив, что Министерство войны проводит расследование произошедшего.

Установить точные обстоятельства случившегося затрудняет отсутствие обнаруженных фрагментов оружия, а также невозможность для иностранных журналистов попасть на место происшествия. Общее число погибших также пока не подтверждено независимыми источниками. Однако иранские органы здравоохранения и государственные СМИ сообщили, что в результате удара по начальной школе Shajarah Tayyebeh погибли по меньшей мере 175 человек, многие из них — дети.

В течение нескольких дней после атаки американские власти не подтверждали и не опровергали свою ответственность. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, что по данному факту проводится расследование. Представитель армии Израиля Надав Шошани сообщил журналистам в воскресенье, что, «на данный момент», ему не известно о каких-либо израильских военных операциях в этом районе в момент удара.

В то же время представители США в своих публичных заявлениях указывали, что в день инцидента американская авиация проводила операции в регионе, где расположена школа.

Начальная школа находится в небольшом городе Минаб на юге Ирана, более чем в 600 милях от Тегерана, но недалеко от стратегически важного Ормузского пролива. Поскольку суббота является началом рабочей недели в Иране, в момент удара дети и учителя находились на занятиях.

Сообщения об ударах впервые появились в социальных сетях вскоре после 11:30 по местному времени. Анализ этих публикаций, а также фотографий и видеозаписей очевидцев, сделанных в течение часа после атаки, подтверждает, что школа была поражена в то же время, что и военно-морская база. На одном из видео, местоположение которого установили специалисты по геолокации, видно несколько больших столбов дыма, поднимающихся из района базы и школы.

Фотографии с масштабными разрушениями здания школы вскоре после атаки распространила одна из иранских правозащитных организаций. На видеозаписях, опубликованных иранскими СМИ и проверенных The New York Times, видно, как люди разбирают завалы в поисках выживших и погибших.

Ещё одно видео было снято водителем, проезжавшим мимо входа на базу Корпуса стражей исламской революции. На кадрах видны эмблемы КСИР на двух входах на территорию комплекса, а также указатели военно-морского медицинского командования.

По данным анализа The New York Times, над местом попадания в военные здания поднимались густые столбы дыма.

Чтобы более подробно оценить повреждения на территории базы и возможные причины удара, The New York Times заказала новые спутниковые снимки у компании Planet Labs. Снимок, сделанный в среду, подтвердил последовательность событий.

На спутниковых изображениях видно, что несколько точечных ударов поразили как минимум шесть зданий КСИР, а также здание школы. Четыре здания на территории военно-морской базы были полностью разрушены, ещё на двух видны точки попадания в центре крыш, что характерно для высокоточных ударов.

Аналитик по вопросам национальной безопасности Уэс Дж. Брайант, ранее служивший в ВВС США и работавший старшим советником Пентагона по вопросам гражданских потерь, изучил новые спутниковые снимки. По его мнению, все здания, включая школу, были поражены «практически идеальными точечными ударами».

Брайант, который ранее критиковал администрацию Дональда Трампа, заявил, что наиболее вероятным объяснением произошедшего является «ошибочная идентификация цели», когда военные атаковали объект, не зная, что внутри может находиться большое количество мирных жителей.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на пресс-конференции в среду сообщил, что американские силы в тот момент наносили удары по южным районам Ирана. На представленной им карте видно, что территория, включающая Минаб, находилась среди целей атак в первые 100 часов операции, хотя город напрямую не упоминался.

На том же брифинге генерал Кейн отметил, что израильские силы в основном действовали севернее. Он также перечислил несколько американских операций против целей на юге и юго-востоке Ирана, не упомянув о присутствии там израильских сил.

В частности, генерал заявил: «На южном направлении ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln продолжает оказывать давление с моря вдоль юго-восточного побережья и наносит удары по военно-морским возможностям Ирана вдоль всего пролива».

По данным спутниковых снимков 2013 года, изученных The New York Times, здание школы ранее входило в состав военно-морской базы КСИР. Дороги с территории базы вели непосредственно к этому зданию. Однако к сентябрю 2016 года, как показывают спутниковые изображения, территория была отделена, и школа больше не была связана с базой.

Доступные исторические спутниковые снимки также показывают, что строение имело признаки образовательного учреждения: рядом расположен спортивный двор и другие зоны отдыха, появлявшиеся со временем.

Бывшая сотрудница Госдепартамента США Бет Ван Шаак, которая сейчас преподаёт в Центре прав человека и международного правосудия Стэнфордского университета, заявила, что «учитывая разведывательные возможности США, они должны были знать, что рядом находится школа».

В интернете также распространялись версии о том, что причиной удара могла стать иранская ракета, сбившаяся с курса. Однако The New York Times и другие аналитики опровергли эту версию, указав, что одиночная ракета не могла бы вызвать столь точные и целенаправленные повреждения сразу нескольких зданий на территории базы.

Американские власти заявляют, что расследование продолжается. Если будет подтверждено, что по школе Shajarah Tayyebeh ударила американская бомба, одним из ключевых вопросов станет, был ли этот удар ошибкой или же объект был атакован на основании устаревших разведданных.

Эксперт по международному гуманитарному праву Оксфордского университета Джанина Дилл отметила, что стороны конфликта обязаны «проверять статус цели» перед атакой, чтобы убедиться в отсутствии риска для мирного населения. Несоблюдение этого требования может рассматриваться как нарушение международного права.