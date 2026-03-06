Би-Би-Си: На что делает ставку Иран в войне с США и Израилем?

CentralAsia (CA) - Военная позиция Ирана в условиях обостряющегося конфликта с Израилем и США свидетельствует о том, что он борется не за победу в традиционном смысле этого слова. Он борется за выживание — на своих собственных условиях.

Лидеры и командующие Исламской Республики готовились к этому моменту годами.

Они понимали, что их региональные амбиции в итоге могут спровоцировать прямую конфронтацию с Израилем или США, и что война с одной из этих стран почти наверняка вовлечет в конфликт и другую. Эта закономерность была очевидна во время 12-дневной войны прошлым летом, когда Израиль нанес первый удар, а США присоединились через несколько дней.

В нынешнем раунде боевых действий они одновременно нанесли удары по Ирану.

Учитывая технологическое превосходство, разведывательные возможности и передовую военную технику США и Израиля, было бы наивно полагать, что иранские стратеги планируют простую победу на поле боя.

Вместо этого Иран, похоже, построил свою стратегию на сдерживании и выносливости. За последнее десятилетие он вложил значительные средства в многоуровневые системы баллистических ракет, беспилотники большой дальности и сеть союзных вооруженных группировок по всему региону.

Израиль осознает свои ограничения: территория континентальной части США находится вне досягаемости Ирана, но американские базы в регионе — особенно в соседних арабских странах — нет.

Израиль также находится в пределах досягаемости иранских ракет и беспилотников, а недавние удары продемонстрировали, что его системы ПВО могут быть пробиты. Каждый снаряд, пролетевший сквозь эти системы, несет в себе не только военный, но и психологический вес.

Расчеты Ирана частично основаны на экономической целесообразности войны. Используемые Израилем и США перехватчики намного дороже многих дронов и ракет, которые есть у Ирана. Затяжной конфликт вынуждает США и Израиль использовать дорогостоящие средства для перехвата относительно недорогих целей.

Энергетика — еще один рычаг в военной экономике.

Ормузский пролив остается одним из важнейших узлов для поставок нефти и газа. Ирану не нужно полностью перекрывать этот узкий водный коридор в Персидском заливе — даже реальные угрозы и ограниченные перебои уже привели к росту цен и, если это продолжится, все это может усилить международное давление и призывы к деэскалации.

В этом смысле эскалация становится инструментом не обязательно для военного поражения противников Ирана, а для повышения стоимости продолжения войны.

Это подводит нас к атакам на соседние страны.

Ракетные и беспилотные удары по таким государствам, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман и Ирак, по всей видимости, призваны показать, что размещение американских войск сопряжено с рисками.

Тегеран, возможно, надеется, что правительства этих стран окажут давление на Вашингтон с целью ограничения или прекращения военных операций, но это опасная авантюра. Дальнейшее расширение атак рискует усилить враждебность и еще сильнее подтолкнуть эти государства в лагерь США-Израиль.

Долгосрочные последствия могут пережить саму войну, изменив региональные альянсы таким образом, что Иран окажется в еще большей изоляции.

Если первостепенной целью является выживание, то расширение круга врагов — это шаг с высокими ставками. Однако с точки зрения Тегерана сдержанность может показаться столь же рискованной, если она сигнализирует о слабости.

Сообщения о том, что местные командиры могут выбирать цели или запускать ракеты относительно автономно, вызывают дополнительные вопросы.

Если это правда, то это не обязательно будет означать крах командных структур. Военная доктрина Ирана, особенно в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), давно включает децентрализованные элементы для обеспечения непрерывности действий в условиях массированных атак.

Сети связи уязвимы для перехвата и подавления. Высшие командиры стали мишенями. Превосходство в воздухе со стороны США и Израиля ограничивает централизованный контроль. В таких условиях предварительно согласованные списки целей и делегированные полномочия по запуску могут быть преднамеренными мерами предосторожности против полного обезглавливания.

Это может объяснить, как иранские силы продолжали действовать после убийства высокопоставленных деятелей КСИР и даже после убийства аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана, в результате первых американо-израильских ударов в субботу.

Однако децентрализация сопряжена с рисками. Местные командиры, обладающие неполной информацией, могут наносить удары по непреднамеренным целям, включая атаки на соседние государства, стремившиеся к нейтралитету.

Отсутствие единой оперативной картины увеличивает вероятность просчетов. Если это будет продолжаться долго, это также может привести к потере командования и контроля.

В конечном счете, подход Ирана, по-видимому, основан на убеждении, что он может выдерживать удары дольше, чем его противники готовы терпеть боль и издержки.

Если это так, то это форма продуманной эскалации: выдержать, ответить, избежать полного краха и ждать, пока на другой стороне возникнут политические разногласия.

Однако такая выносливость имеет пределы. Запасы ракет ограничены, а производственные линии постоянно подвергаются атакам. Мобильные пусковые установки подвергаются обстрелам во время перемещения, и их замена требует времени.

Та же логика применима и к противникам Ирана.

Израиль не может полностью полагаться на свои системы ПВО. Каждое проникновение усиливает беспокойство общественности. США должны взвесить региональную эскалацию, волатильность энергетического рынка и финансовое бремя длительных операций.

Обе стороны, похоже, считают, что время играет им на руку. Но обе стороны не могут быть правы.

В этой войне Исламская Республика не нуждается в победе — ей нужно просто удержаться на плаву.

Достижима ли эта цель без окончательного отчуждения соседей — вопрос, который пока остается без ответа.