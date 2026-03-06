Запасов свежих продуктов в Дубае может хватить лишь на 10 дней

CentralAsia (CA) - В городе Дубай на побережье Персидского залива (ОАЭ) запасов свежих продуктов может хватить примерно на 10 дней на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава международной логистической компании Kühne+Nagel Штефан Пауль, которого цитируют европейские СМИ.

По его словам, война с Иран уже серьёзно влияет на глобальные цепочки поставок. Из-за конфликта из мировой системы логистики выпало около 18% мощностей грузовых авиаперевозок. Кроме того, перебои наблюдаются и в морских перевозках.

Эксперт отметил, что страны региона Персидский залив страдают от логистического кризиса сильнее, чем Европа. Это связано с высокой зависимостью государств региона от импорта, особенно в сегменте продовольствия.

Наибольшие риски возникают для поставок свежих продуктов — овощей и фруктов, поскольку многие страны Персидского залива почти полностью зависят от импорта такой продукции.

Теоретически часть грузов можно доставлять по суше из Саудовская Аравия, однако имеющиеся транспортные мощности не способны компенсировать морские перевозки. По словам Пауля, один контейнеровоз может перевозить до 20 тыс. контейнеров, и заменить такой объём наземной логистикой практически невозможно.